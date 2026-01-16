高市早苗豪賭解散國會！黃暐瀚揭「5利2隱憂」：成敗瞬間定生死

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗正式表態「解散國會、提前改選」，資深媒體人黃暐瀚對此進行分析，認為高市早苗看準了現在民調高，想透過改選國會、讓自民黨過半，好推行未來重大法案與預算。黃暐瀚也分析若是成功，將會有5個正面效果，但若是失敗，將會有2隱憂。

黃暐瀚分析，高市早苗會選在這時候解散國會有背後原因。（圖／高市早苗IG）

黃暐瀚指出，目前自民黨、維新會組成的執政聯盟在參議院未過半，眾議院也僅僅剛好過半，若是高市早苗想要推展重大法案及預算，就需要更多國會席次，透過這次改選，高市早苗想要達到自民黨單獨過半（超過233席）、自民黨+維新會＋國民民主黨達到過修憲門檻（超過310席）的效果。

黃暐瀚分析，要達到這樣的效果，高市早苗現在最有可能得到民眾支持。因為現在內閣民調高、如果現在不做，未來可能不會有這樣的機會。

黃暐瀚預言，如果高市早苗達到她想要的效果，不僅高市早苗可以穩固自民黨內主席的地位，也能讓自民黨確保在國會單獨過半的實力。同時也能推動修憲、確認日本國民對她的支持度，也改變日本富國強兵的國家方向。

但是若是這步走錯，對高市早苗可能會有2個隱憂，第一就是中國施壓的力道加大，另一方面改選失敗，可能讓民眾抱怨無端解散國會、花錢改選，導致內閣支持度下滑。黃暐瀚表示，高市早苗選在最好的時機勇敢出擊，而是成是敗，將在瞬間決定。

