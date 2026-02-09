高市早苗豪賭贏了 翁履中：台灣能走的路正在一條一條變窄

日本眾議院選舉，日本首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會獲壓倒性勝利，取得三分之二的超級多數。旅美教授翁履中表示，高市壓倒性勝利，台灣在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。

翁履中9日在臉書貼文表示，如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是日本用選票，正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能「強起來」。

翁履中指出，從華府角度看，這是一個近乎完美的結果。對川普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很「好用」的牌。尤其在4月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。

翁履中點出，台灣該怎麼看？這次選舉與其說是高市的個人勝負，不如說是日本在壓力下做出的「生存路徑選擇」。你可以把它解讀成更強硬對中，也可以解讀成務實妥協；但無論怎麼評價，這都是日本民意對「現階段如何活下去」的回答。

翁履中接著表示，台灣從中至少要看懂兩件事：第一，對美國不滿很正常，全世界都一樣。要求政府更透明、更專業地談判，避免把「與美合作」變成免責金牌，這是民主社會應有的監督；第二，也是更關鍵的，台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，很多國家可以邊談邊拖、邊吵邊換路，台灣往往是邊談邊被逼近。這不是恐嚇，是結構現實。情緒可以有，但每一步都要能算清楚代價。台灣真正該學的，不是「更聽話」，而是「更會算帳」：把能交付的籌碼準備好，把不可承受的風險講清楚，才有談判的底氣。

翁履中指出，在美日形成更緊密同一陣線後，除非北京明顯呈現更友善的對台態度或選擇更強悍的動武趨勢，否則台灣日常承受的外部壓力，很可能更直接地來自美國與日本。台灣政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持。

翁履中認為，放眼未來，當兩岸關係持續僵局、日本再靠向美國，台灣民意在「美日路線」與「北京路線」之間勢必出現拉扯與重新傾斜。政治人物若真想帶領台灣，就必須走出同溫層，精準掌握民意真正的焦慮與期待。而台灣在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，也正在一條一條變窄。真正的考驗，不是要不要選邊，而是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。

