高市早苗豪賭「沒過半就下台」，造勢人潮擠爆！民調兩極化。圖／@Tatchan_hmj

日本首相高市早苗日前解散眾議院，並將於2月8日投開票，因此高市這幾天頻頻到各地造勢，其中到姬路車站時，滿滿人潮擠爆，引發網友熱議。但另一方面，日本各新聞社做出的民調，對高市和眾議院選舉的支持度卻是兩極化。

高市人氣爆高 但逾50%民眾不支持解散國會

日前高市早苗前往姬路車站造勢，拉抬選情，但現場人潮擠爆，隨即引來網友熱議。有到現場觀看造勢的民眾就說：「第一次看到姬路車站這麼多人，還以為是什麼大明星要來開演唱會。」另外網友們也直呼：「這種人潮太誇張了。」、「高市太強大。」

姬路車站擠滿人潮，聽高市宣講。圖／@Tatchan_hmj

高市這次在造勢場合中，不斷強調若自民黨與日本維新會，未能在席次上「單獨過半」，她將引咎辭職，希望能喚起選民的共鳴。《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》與《共同通信社》近期民調均顯示，以高市為核心的自民黨選情被看好，不僅與日本維新會合計可望穩定過半，甚至已出現自民黨單獨過半的可能性。

但另方面，《Daily新潮》報導指出，高市雖然挾帶高支持度，但各家民調顯示，民眾對於「重選眾議院」並不支持。包括《讀賣》、《每日新聞》和《ANN》等民調顯示，不支持國會解散的民眾多達53-57%，支持解散的民調為26-38%。不過高市本人的支持度，平均有69%。

「中道」欲抗衡自民黨 嚴寒氣溫恐影響投票意願

至於被視為自民黨聯盟的最大競爭對手、由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」（簡稱中道）則陷入苦戰。各家媒體一致指出，中道雖以「整合抗衡自民黨聯盟」之姿出來，但整體聲勢未能有效擴大。另外還有網友酸，稱中道兩大代表野田佳彥和齊藤鐵夫，上電視進行政黨政見發表會時，兩人講話宛如小學生或AI，還有網友批評「滿滿老人感」。

除此之外，現在各政黨還要面臨一個最大的問題：嚴寒天氣。近期日本頻頻受到霸王級寒流影響，各地氣溫嚴寒，幾乎都是攝氏零度以下的氣溫，以及下大雪，使得民眾出門聽候選人宣講的意願降低。各政黨也擔心，在嚴寒氣溫的影響下，難以催票。



