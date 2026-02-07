高市早苗賭上政治生命，也要解散眾議院！一文看懂日本大選焦點與地緣風險，挺台鷹派路線能否過關

上任僅三個多月，日本首相高市早苗便決定提前解散眾議院，於2月8日舉行大選，試圖趁民調支持度創下十多年新高之際，為執政聯盟爭取更穩固的授權。 《彭博》5日指出，在物價高漲、年輕選民持續出走的背景下，這場選舉同時考驗自民黨長期執政的正當性，結果將牽動日本未來的經濟、外交與安全路線。這次日本大選的關鍵看點，包括選制與政黨版圖、選民最關心的議題，以及高市此舉的政治風險與國際影響，都值得台灣高度關注。

執政聯盟的優劣勢

本次提前大選，將改選日本眾議院全部465個席次。作為日本國會兩院中權力較大的議院，眾議院不僅握有預算最終決定權，也負責指名首相，其選舉結果直接左右政權歸屬。

在眾院的465席中，289席採單一選區制，由各選區得票最高者當選；其餘176席為比例代表制，依政黨在各區的整體得票分配席次。這種混合制度，使政黨能透過選區協調與策略合作，爭取最大席次，也讓聯盟政治成為常態。

2026年1月27日，日本維新會代表吉村洋文、藤田文武，與自民黨總裁高市早苗在東京街頭聯合造勢。（美聯社）

目前，自由民主黨（LDP）與日本維新會（JIP）組成的執政聯盟，在眾議院合計掌握233席，僅以些微優勢過半。自民黨長期被視為日本的「執政常態」，自1955年成立以來，僅在極少數時期失去政權，但其由高齡政治人物主導、薪資停滯與債務高築的形象，正逐漸疏離年輕選民。

維新會則是近年崛起的重要變數。這個以大阪為基地的地方型政黨，近來成為自民黨的正式盟友，使執政聯盟在國防議題上呈現更明顯的右傾色彩，但其支持基礎高度集中於大阪，也被批評過度聚焦在地利益。

日本眾議院席次分布・

在野陣營的強勁對手

在野陣營方面，最大勢力仍是由前首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）領導的立憲民主黨（CDP）。該黨反對核能與修憲，並主張透過調降食品消費稅來因應通膨，在城市選民、工會與靠近福島核災的日本東北地區具有穩定支持與票源。

2026年2月3日，東京街頭的國會大選競選海報。（美聯社）

選情最大變數，來自立憲民主黨與公明黨為本次選舉共同組成的「中道改革連合」。公明黨是一個中間偏社福取向的政黨，以支持低收入戶、立場相對親中、反對修憲而聞名。過去二十多年，公明黨長期在單一選區為自民黨動員選票，如今轉向合作在野陣營，或將重塑選區投票結構。

此外，2018年成立的國民民主黨正迅速崛起，該黨關注通膨與實得薪資，成功吸引上班族選民；在眾多小黨之中，主打反移民、文化焦慮、廢除消費稅的極右派政黨參政黨（Sanseito），也試圖延續其在去年參議院選舉中的聲勢，爭奪對現狀不滿的選民擴大席次。

選民最在意的是什麼？

《彭博》根據民調指出，生活成本是多數選民最關心的議題。日本通膨率已連續三年半高於官方2%目標，但薪資成長長期跟不上物價，家庭支出壓力持續累積。許多選民開始質疑，政府與央行為何遲遲未採取更強硬的手段抑制物價。

為回應不滿情緒，高市領導的執政聯盟承諾，將暫停對食品課徵8%銷售稅兩年，協助家庭度過通膨壓力。不過，該措施每年預估將花費約5兆日圓，高市尚未說明資金來源。

日本大阪街頭的日本共產黨競選宣傳車。（馬安妮攝）

另一方面，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革連合，主張永久取消食品銷售稅，並以成立主權財富基金作為資金來源，多個小黨也紛紛提出降稅主張。

此外，日圓匯率貶值推升食品、能源等進口成本，同時帶來大量外國觀光客，讓部分選民感到生活被擠壓，卻無法分享到觀光熱潮的好處。參政黨正是利用這種對移民與國家認同的焦慮，吸引選民支持。

自民黨試圖透過推舉高市出任黨魁，回應社會不滿情緒。高市競選時主打收緊外國人相關規範，同時強調擴大國防能力、重塑日本的大國地位。她也刻意塑造自己強硬、決斷的領導形象，成功在保守派選民中獲得高度支持。

高市的賭注是什麼？

高市早苗上任後動作頻頻，提前推動國防支出成長、提出疫情解封以來規模最大的追加預算，並因涉及「台灣有事即日本有事」的強硬發言惹惱北京；直言不諱的作風與更偏民族主義的政策轉向，也讓她迅速累積聲勢。

這場提前大選，高市押上了自己的政治前途。她已公開表示，若執政聯盟未能在眾議院維持多數，自己將會辭職下台。由於目前聯盟已經是靠少數無黨籍議員才勉強過半，高市必須明確擴大席次優勢，才能宣稱獲得真正的民意授權。

若執政聯盟這次獲勝，將被視為選民對高市的路線投下信任票。她已承諾將加快防衛政策調整，並透過政府支出與投資帶動成長，以擴大稅基、改善公共財政。《讀賣新聞》在投票前的民調顯示，自民黨有很大機會單獨過半（取得至少233席）、執政聯盟甚至上看三分之二席次；《日經》則指出，自民黨在各年齡層的選民中都擁有最高的支持率。自民黨若單獨過半，高市將可在制度上壓過目前由在野黨掌控的參議院。

但執政聯盟如果無法擴大席次優勢，這場由高市早苗主動發動的選舉，將成為一記政治回力鏢。自民黨內長期掌權的派系勢將重新收緊控制，壓縮她的決策空間，使其任期淪為短暫過渡。前任首相石破茂即為前車之鑑，他在2024年提前解散眾議院導致執政聯盟失去多數，隔年再度敗選，最終僅執政一年便黯然下台。

為何這場選舉不只影響日本？

《彭博》指出，這場選舉的影響不只限於日本國內。作為全球主要經濟體之一，日本政局一有變化，就可能牽動國際金融市場的風險判斷，影響債券殖利率、匯率與整體投資情緒。

選舉帶來的不確定性已提前反映在市場上，近期日圓走弱、日本公債殖利率上升，顯示投資人對日本財政前景與政策走向的疑慮升高。

2026年2月6日，自民黨的支持者在橫濱參加日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎的造勢演講。（美聯社）

除了金融層面，選舉結果也攸關日本在區域安全與外交上的角色。若高市成功勝選，日本將延續擴大國防支出的路線，並在亞洲緊張情勢升高、中國加速軍事壙張的背景下，進一步鞏固其作為美國核心安全盟友的地位。

反之，若選舉結果動搖高市的地位，隨之而來的領導權爭奪，可能放慢政策推進速度，讓日本在安全與外交上的布局變得更加謹慎，也為區域局勢增添新的變數。值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）已透過社群貼文公開表態，除支持高市早苗政權給予「全面背書」之外，同時也邀請她3月訪問華府、期待在白宮接待高市和代表團。來自華府的助選造勢，是否給了高市執政上了最後一道保險？明天（2月8日）的投票將給出最後答案。

