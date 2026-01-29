高市早苗賭對了？ 民調：自民黨與日本維新會席次可望過半

據日本共同社民調，日本執政自民黨加上友黨日本維新會，在這次眾議院選舉極可能過半，甚至自民黨單獨過半，也不是不可能的事。

據日本共同社在1月27日與28日兩天，就新一屆眾議院選舉，進行的全國電話民調顯示，目前執政的自民黨與日本維新會，很有可能會過半，而新成立的政黨「中道改革聯合」，聲勢並沒有想像中來得大。（葉柏毅報導）

共同社在日本政府發佈選舉公告之後，就向日本全國，進行選民電話民調。結果發現，自民黨與聯合執政的日本維新會，合計可望達到過半數的233席；而自民黨單獨過半，也並不是不可能的事。相對來說，新組成的政黨「中道改革聯合」，在選民當中的支持率，並沒有想像中來得高。另外，極右派政黨「參政黨」的議席，可望大幅增加，參政黨可能首次出現有黨內終於有眾議員的情況。

分析指出，自民黨在全部289個小選區中的約170個選區，處於領先，在比例代表方面也表現穩健，在小選區和比例代表方面，都可望拿到更多席次；至於日本維新會，因為主要耕耘地區在大阪府，因此增勢有限。不過對自民黨來說，既然已經跟日本維新會結盟了，所以當然席次是越多越好。

另外，值得注意的是，立憲民主黨與公明黨組成的新黨「中道改革聯合」，聲勢並沒有想像中來得大，選出的結果，可能會比之前立憲民主黨一黨所得到的席次，還要來得少。從這次民調可能發現，新政黨的效應沒有顯現。