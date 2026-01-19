高市早苗賭首相大位拚了！23日解散國會「朝小野大致施政如履薄冰」。圖／高市早苗臉書

日本首相高市早苗今（19日）下午正式宣布，將於本月23日解散眾議院，並提前舉行大選。

高市早苗今日正式宣布，將於本月23日正式解散國會，27日公告眾議院選舉，2月8日投開票。日本《每日新聞》指出，這次高市賭上首相大位之路，並採「速戰速決」方式，要在解散國會16天後就選出新議員。

高市今日演說時也指出，這是一場對於日本的保衛戰，眼下日本面臨物價高漲，還有減稅政策、各地預算等，加上面臨國際間新戰爭模式，高市強調：「政權營運不能有空白期。」但現在日本政治不安定，而且無論是參議院還是眾議院，目前自民黨聯合政權都沒有過半，因此即便她成為首相，執政之路依舊險峻，如履薄冰。

因此高市也說：「這是我賭上首相之位的一次大選，由國民來直接判斷，讓哪一政黨能獲得過半席次，就由該黨的黨魁來擔任首相。」高市也說，解散國會不是要逃避，而是希望能和日本國民一起來做出「日本未來之路的抉擇」。

另一方面，原本的立憲民主黨與公明黨也在日前宣布，組成聯合新政黨「中道」，要來抗衡高市的自民黨與維新會聯盟。另外據日本媒體民調顯示，高市個人目前的民調高達8成；關於解散國會，據日本雅虎民調，目前有4成民眾支持。



