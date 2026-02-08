高市早苗贏了！日眾院選舉自民黨單獨過半 執政聯盟豪奪3分之2席次

一人救全黨！日眾院選舉揭曉，高市早苗帶領的自民黨單獨過半，執政聯盟豪奪3分之2席次。

日本眾議院選舉揭曉，高市早苗「一人救全黨」，自民黨不僅取得單獨過半優勢，執政聯盟更豪奪超過3分之2席次。（請聽AI報導）

高市早苗挾高民意支持，決定提前解散國會，孤注一擲的結果，換得壓倒性勝利，不僅政權更加穩固，甚至達到提出修憲動議所需的門檻。

高市獲得民意背書，被問到是否進行改組，她表示內閣成立至今僅3個多月，不需要大幅調整，更強調這些閣員都是深思熟慮親自挑選，大家正全力以赴，拚命投入工作，我對他們有信心。

雖然自民黨掌控眾院，重返「一強多弱」結構，高市強調自己的優點就是柔軟性，持續廣納各方建議。

媒體追問何時參拜靖國神社？高市回答正在努力營造參拜的環境，要確實取得盟國與周邊國家的理解，營造一個能對為國犧牲者表達敬意的環境。

自民黨取得大勝，日本防衛大臣小泉進次郎表示，對中國大陸的基本立場不會改變，對話窗口保持開放，推進安全保障政策，防止爆發區域衝突。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）