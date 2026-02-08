高市早苗贏了 郭正亮分析：經濟無解、修憲還早

日本眾議院選舉到台灣時間晚間7時結束，根據 NHK 的出口民調與選情分析，執政陣營有望掌握相當於眾議院全體三分之二的 310 席，達到修憲門檻。前立委郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，且美國會不會支持都是問號。另外，日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解，郭正亮直言，「我認為日本是一個沒落中的國家」！

備受矚目的日本眾議院選舉於今天上午7時（台灣時間上午6時）起，在日本各地超過4萬4600個投票所展開投票，到今晚8時（台灣時間晚間7時）結束。根據日本放送協會（NHK）最新計票結果，截至發稿時，自民維新執政聯盟已取得267席，超過總數465席中的半數233席。在野黨目前僅取得67席。

廣告 廣告

而根據 NHK 的出口民調與選情分析，自民黨有可能最多可達300席，高市政權可望持續執政。若加上日本維新會，執政陣營有望掌握相當於眾議院全體三分之二的 310 席，達到修憲門檻。

對此，前立委郭正亮8日在《中天辣晚報》表示，高市早苗的政策是不可持續的，積極財政錢要從哪裡來？免除食品稅減少財政收入，如果經濟不好，很懷疑能否撐1年？日本目前經濟比當年安倍還要糟，負債已達GDP的230％，全世界第一名。日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解。

「我認為日本是一個沒落中的國家」，郭正亮直言，可能會被韓國、台灣的部分產業追過去，例如人工智能、手機、半導體，甚至電器，例如索尼的全球電視業務都賣掉了。前10大公司有4家是汽車公司，也遭遇中國大陸的競爭，這些才是真正的問題。台積電要去日本投資3奈米，高市早苗高興成那個樣子，嘴巴張得大大的，日本真的是沒落中的國家。

郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，自民黨沒有這麼一致都要修憲，如果別的議題例如國防預算比較容易，如果要修正和平憲法，自民黨內部都有反對力量，且美國會不會支持都是問號，現在談修憲的議題有點早。

【看原文連結】