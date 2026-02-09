高市早苗贏太多！自民黨「拱手讓出14席次」 原因曝光

國際中心／朱祖儀報導

高市早苗帶領自民黨，在眾議院改選拿到壓倒性勝利。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本眾議院於8日進行投、開票，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，獲得壓倒性勝利。本來以得票數換算，自民黨可取得81席，但因為名單登記候選人數不足，被迫讓出14席次給其他政黨。

據《NHK》等日媒報導，自民黨在這次眾議院改選中，一舉拿下316席，超過法定3分之2門檻，高市早苗拿到漂亮成績單。依照比例，自民黨「比例代表」眾議員應有81人，但由於自民黨提名人數不足，小選區與比例代表當選人重複，因此最終比例代表僅67人當選，其餘14席須由其他黨補上。

廣告 廣告

實際查看選舉結果，發現南關東地區流失席次最多，以自民黨獲得票數來看，本可拿下10席，但因為候選人不足，一次流失6個席次，需分2席次給中道改革聯盟、其餘4個席次則由日本維新會、國民民主黨、令和新選組及未來團隊等黨瓜分。

除了南關東地區，自民黨也在東京選區失去5個席次，在「北陸信越選區」失去2個席次，在「中國選區」失去1個席次。但這狀況其實並非首見，2005年眾院大選時，前首相小泉純一郎帶領自民黨贏得296席，也曾發生相同狀況。

更多三立新聞網報導

好市多「4類商品」不能退！一堆會員卻狂搶 隱藏優惠曝光

報警求救「他想殺死我」！警察20小時後才破門 女早慘死家中

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

不是碰到詐騙！銀行員退休領500萬 卻因「做錯1事」差點歸零

