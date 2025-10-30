高市早苗赴APEC擬見習近平 台日場邊會也「安排中」

APEC領袖峰會明天登場，我國經貿代表，跟美國先進行 場邊互動，對口就是美國的關稅談判代表。另外日本首相高市早苗今天抵達南韓，我方正爭取與高市 雙邊會，日本也正積極安排，讓高市跟習近平碰面。

日本首相高市早苗抵達南韓，準備展開上任後首場APEC峰會。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗搭乘政府專機抵達韓國釜山機場，以燦爛笑容熱情揮手。這是她上任首相後首次參加APEC領袖峰會，抵達後先與東道主南韓總統李在明會談。根據日媒報導，高市早苗預計在10月31日至11月1日期間與各國領袖展開個別會晤，其中包括中國大陸，她可能在31日首次與習近平見面，希望藉此建構穩定的日中關係。

關於台日關係，外交部長林佳龍表示，台日場邊會晤目前正在安排中。在APEC領袖會議登場前的「雙部長會議」期間，我國政務代表楊珍妮已證實與美方有所互動，而且美方代表正是台美關稅談判的對口之一。

政務委員楊珍妮表示，美國此次出席雙部長會議的是副貿易代表Rick Switzer，因為美國貿易代表隨同川普總統訪韓後便短暫離開。楊珍妮強調，基於雙方互信，談話內容將在適合的時機向大家說明。

值得注意的是，就在雙部長會議期間，美中「川習會」也已進行並達成美中稀土供應協議。對此，楊珍妮表示，中國對稀土實施暫緩一年，台灣方面會密切注意這是否對台灣產業有直接或間接的影響。

台美在APEC場邊的互動內容目前尚未公開。然而，隨著APEC領袖會議即將登場，川普總統已經離開南韓，美方與會層級的變化也凸顯出川普時代的美國更注重雙邊交易，而非多邊會議。

