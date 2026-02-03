高市早苗跑競選行程…遇救護車關麥「肉聲喊到無聲」…葉建揚：發自內心為他人讓路，小舉動但態度真實

日本眾議院即將於8日進行改選，首相高市早苗昨（2日）在長野縣出席競選活動，並發表政見演說，活動附近遇到救護車，遂關掉麥克風，直接用「肉聲」繼續演講，奮力畫面感動現場眾人。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚有感發文指出，一個很小的舉動，卻讓人印象深刻，因為那一瞬間，高市首相優先考慮的不是演說效果打折，而是不影響正在執行救援任務的救護車。他認為，一位政治家是否體貼人民，不在於說了多少，而在於願意為誰停下聲音。

「因為真誠，所以感動，媒體沒有大幅報導，卻讓現場每一位群眾為之動容。」葉建揚提到，高市早苗到目前為止，已經進行了50場以上的街頭演講，媒體開始發現高市每一場演講，不但沒有看稿，而且內容也都不一樣。

葉建揚說，昨天在長野進行街頭演說途中，會場附近突然出現了救護車，為了不干擾救護車執行任務，她立刻收起麥克風。他指出，照理說，這樣的情況完全可以暫停演說，或等狀況恢復後再繼續進行；畢竟在選戰期間，每一場演說都很珍貴，也不會有人因此責怪。

葉建揚表示，但高市首相沒有要求現場配合自己，而是選擇配合現場，她放下麥克風，直接用肉聲繼續把話講完，因為沒有擴音設備，她一邊向民眾致歉，一邊努力把聲音送出去，過程中甚至一度喊不出聲音。

葉建揚說，即便如此，高市首相仍然沒有停下來，不是為了完成一場演說，也不是為了表現自己，而是不想辜負站在眼前、特地留下來聽她說話的民眾；她拼盡全力，只想把自己的理念清楚傳達給在場的人，那一刻，現場的氣氛反而變得格外安靜而專注，許多群眾都深受感動。

葉建揚直言，這只是一個很小的舉動，卻讓人印象深刻，因為在那一瞬間，她優先考慮的不是演說效果會不會打折，也不是自己的聲量能不能被完整記錄，而是不要影響正在執行救援任務的救護車，不要讓公共安全因為一場政治活動而受到干擾。

對於高市早苗到舉動，葉建揚認為，這樣的選擇，看似微不足道，卻透露出一種很真實的政治態度，不是把「人民」掛在嘴上的姿態，而是一種發自內心的尊重別人、體諒別人、自然為他人讓路的直覺反應。

葉建揚表示，政治人物總希望站在聚光燈下，被完整聽見、大聲表態；但更難能可貴的，其實是知道什麼時候該退一步，什麼時候該安靜，高市首相做出這樣的判斷，本身就是一種成熟與自制。

葉建揚也說，這個沒有麥克風的小插曲，反而比任何精心準備的演說更讓人印象深刻，一位政治家是否體貼人民，不在於她說了多少，而在於她願意為誰停下聲音，「台灣選舉造勢何其多，真令人感動的有多少？」

(圖片來源：葉建揚臉書)

