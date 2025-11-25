高市早苗車牌「3777」被影射辱華！真相曝光打臉小粉紅

日本首相高市早苗11月22日在南非約翰尼斯堡參加G20峰會。路透社



日本首相高市早苗近日因表態「台灣有事即日本有事」引發中國強烈反彈，北京官方採取多項經濟與輿論反制措施，中日關係再度緊繃。近日中國官媒還把矛頭指向高市的座車車牌號碼「37-77」，聲稱這和盧溝橋事變日期「1937年7月7日」一致，企圖塑造其「挑釁中國」的形象，卻意外引來中國網友群起打臉，痛批這根本是荒謬的過度解讀。

中國《看看新聞》日前以「高市早苗車牌是3777」為題大肆渲染，直指「37-77」與盧溝橋事變相同，暗示她以車牌「影射歷史」，相關內容迅速登上微博熱搜第1名。部分小粉紅見縫插針，怒轟高市「昭和復辟」、「辱華挑釁」，甚至有人翻出另一台白色座車掛有相同車牌，認定「絕非巧合」。

然而，該說法隨即遭到大量中國網民反駁，有網友大呼，這種解讀「尷尬到腳趾扣地」、「敏感成這樣真的病得不輕」，批評官媒刻意帶風向，「車牌都能扯歷史，這已經不是愛國，是走火入魔」。

也有外媒認為，高市早苗生日為1961年3月7日，而其夫山本拓生日是1952年7月7日，因此車牌「37-77」可被視為夫妻倆的生日組合，是個「放閃車牌」，無關中日歷史或是政治挑釁；另外，此前《讀賣新聞》10月29日報導也曾提及，「3777」與高市早苗讀音相同。

