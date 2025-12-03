高市早苗轉彎...理解「台灣是中國一部份」 粉專酸爆賴：日料白吃了

日本首相高市早苗強調，依循1972年《日中聯合聲明》記載。（資料照／美聯社）

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上表示，日本政府對台灣的立場沒有任何改變，將依循1972年《日中共同聲明》記載，關於「台灣是中國領土不可分割的一部份」，日本是理解與尊重。消息一出，引發粉專酸爆賴清德總統被打臉：「日料白吃了」。

由於高市早苗的一句「台灣有事」，導致中國大陸對日本祭出一連串報復，宣布禁止日本水產進口，批判聲不斷；賴清德總統日前則在社群平台PO出吃日式料理的照片，以行動力挺日本。然而大陸仍不斷要求高市早苗說清楚，日本一貫態度為何，意即要她講明「台灣是中國的一部分」；在僵持多日後，高市早苗今天說法似乎不同了。

根據《每日新聞》報導，公明黨議員竹內真二今問高市早苗，她日前在國會發表的關於台灣緊急狀態可能「威脅日本生存」聲明的影響，並指出日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級。他並再質詢一次，日本政府在台灣問題上的立場，是否與《日中共同聲明》保持一致。

高市早苗則回答，自從1972年在《日中共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，日本此一立場完全沒改變，關於「台灣是中國領土不可分割的一部份」的描述，也予以理解並尊重；她並指日本對台立場「不會有任何改變」。

此一言論曝光後，擁有1.3萬人追蹤的臉書粉專《台灣網路視窗》發文，感嘆民進黨日料吃了半天，還要組團去日本旅遊，結果人家首相講這種話打臉，可以說是「白吃了」，引來其他網友留言：「草包領隊，無覺可睡」、「結果是中日發大財，青鳥瘋起來」、「又一巴掌的好響」。

