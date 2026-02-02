高市早苗迎眾院選大考 日債殖利率走高

▲日本眾議院選舉選戰正式開跑，這次選舉也被視為對日本首相高市早苗的一場大考。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院改選即將在2月8日進行投開票，包括生活成本、薪資以及日圓疲弱等經濟問題成為選民們的考量外，這次選舉也被視為對日本首相高市早苗的一場大考，有分析人士指出，高市早苗已實質上將此次大選轉化為對其領導力的公投。最新民調顯示，高市早苗所屬的「自民黨」，預料將在下週舉行的眾議院選舉中大獲全勝，若與日本維新會合計，可望取得約300個席次。

根據朝日新聞1日發布的民調顯示，高市早苗領導的自民黨可望在此次眾議院465席中，獲得遠遠超過過半所需的233席，預計席次將由目前的198席大幅增加。

民調並指出，若加上自民黨的聯合執政夥伴日本維新 會，執政聯盟可望取得約300席。

三菱日聯摩根士丹利證券資深債券策略師鶴田圭介表示：「自民黨若大勝，將進一步強化高市對政權的掌控。市場認為她更有可能推動包括調降消費稅在內的招牌積極財政政策，這並不令人意外。」

市場反應與政策擔憂

路透社報導，受此影響，日本國債殖利率於週一（2日）走高。投資者正消化高市早苗可能獲得民意授權以推動大規模支出與減稅的可能性。

高市早苗上個月承諾將停徵兩年的8%食品消費稅，此舉一度引發日本市場劇烈震盪，重新喚起投資者對日本財政紀律的擔憂。目前日本的公共債務規模已超過其經濟總量的兩倍。

儘管如此，為了減輕生活成本上漲對家庭的衝擊，目前大多數其他政黨也紛紛提出停徵或削減消費稅的主張。

對高市早苗個人魅力的公投

高市早苗在日前直言，她將「首相的未來押在這次大選上」，並要求選民決定是否能將國家治理的重任託付給她。

CNBC報導，這項策略反映出高市早苗居高不下的支持率，直到最近，她的支持度仍高於70%。高市早苗正尋求將這種個人魅力轉化為選票，以提振支持度仍顯低迷的自民黨。

布魯金斯學會（Brookings Institution）東亞政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）分析道：「高市早苗正賭上她高漲的公眾支持度，並利用反對黨的分裂來贏得大選。」

領袖與政黨的溫差

在去年10月自民黨與公明黨結束長達26年的夥伴關係後，高市早苗目前領導由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。儘管高市早苗個人聲望極高，但自民黨的支持率僅略低於30%，凸顯了領袖與政黨之間的落差。

對此，總部位於東京的金融服務公司「Monex集團」（Monex Group）的專家總監柯爾（Jesper Koll）表示，高市早苗對年長的選民以及年輕的日本人來說，都是1個「鼓舞人心」的人物。她的個人魅力，而不是她的經濟政策，可能會起到決定性作用，並有可能帶來壓倒性勝利。

不過也有專家保留意見。牛津大學副教授、美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）日本講座主任戈維拉（Kristi Govella）認為，鑑於高市上任時間相對較短，將這次投票定義為一場對她的公投，可能「並不容易」。她表示：「如果自民黨在這次選舉中取得明確多數，那完全可歸因於高市的個人支持度，自去年7月自民黨在選舉中慘敗以來，其他條件幾乎未變。」

自民黨目前的頹勢源於前首相石破茂時期。石破茂在2024年黨魁選舉擊敗高市後宣布提前改選，導致自民黨喪失眾議院過半地位。隨後，自民黨在2025年7月又丟掉了參議院控制權，石破茂最終於9月辭職。

嚴峻的經濟數據

經濟壓力依然是選民考量的重要背景。日本通膨已連續45個月高於日本央行的目標水準，實質薪資下滑，日圓長期疲弱。

最新的通膨數據為2.1%，全年通膨率則達到3.2%。2025年實質薪資年減的情況已連續11個月出現，且自2022年起，實質薪資每年皆呈現下滑。

2025年年中稻米價格大幅上漲，也打擊了家庭消費信心，並加劇自民黨在選舉上的困境。

日圓在2026年初進一步走貶，一度逼近兌美元160日圓的關卡。雖然弱勢貨幣有利於出口商，但同時也放大了進口型通膨的壓力。

