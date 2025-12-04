高市早苗退了？答詢稱「理解並尊重中國立場」 矢板明夫幫翻譯：完全是誤會

矢板明夫表示，高市早苗稱「理解但尊重」，實際上只是用了日本外交界最常用的魔法咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。路透社



日本首相高市早苗昨日（12/3）於國會答詢時，被問及「日本對台灣的立場，是不是還跟1972年的《日中聯合聲明》一樣」，高市早苗回應，日本對台灣問題立場「並未改變」，日本理解並尊重中方在《中日聯合聲明》中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。對此，日本媒體人矢板明夫表示，高市其實只是用了日本外交界最常見的魔法咒語，如果要翻譯成更白話，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

矢板明夫昨日在臉書發文表示，高市早苗前陣子才因在國會關於「台灣有事」的答詢引爆北京不滿，週三在國會又被追問日本對台立場，是否仍和1972年的《日中聯合聲明》一樣，高市對此表示，中方主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場「沒有任何改變」，這番回應馬上引起親中陣營歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，昨天還在支持台灣，今天就往中國那邊靠過去了，「其實這完全是誤會。」

矢板明夫直言，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語「理解並尊重」，意思很簡單，就是「我聽到了，但我沒答應」；如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

矢板明夫表示，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，只要想像一個學校場景，班上有個男生堅稱班花是他女朋友，大家都知道他在作夢，但為了避免麻煩，大概會回「喔，好喔，我理解、我尊重。」不過要是他開始騷擾班花，你一定會跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」，就真的看著他變成恐怖情人。高市說的，就是這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾。

矢板明夫再舉例，日本不少太太迷戀男星木村拓哉，看他的劇、聽他的歌、珍藏他的海報，整個人沉浸在木村宇宙裡，先生通常會說「嗯，我理解並尊重」，因為他心裡知道一件事，就是木村拓哉根本不會出現在他家玄關，而這就是日本對中國的「理解與尊重」，不會造成真正後果的那種。

矢板明夫指出，高市說的話不是退讓，只是禮貌。高市既沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」，只是在外交場合講一句能避免衝突、又不犧牲立場的標準台詞，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變，「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變，這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

