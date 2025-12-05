高市早苗送給中國大陸的「大禮」？賴岳謙揭：打通中俄任督二脈！｜Yahoo《風向龍鳳配》

日本首相高市早苗在國會重提「理解與尊重」1972年的《日中聯合聲明》後，北京批評高市是「敷衍、搪塞」。中日關係會冷多久？資深政治評論員賴岳謙在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，「這是高市早苗送給中國的一個大禮物，來得好、來得巧，而且來得大。」他認為，日本多年在台灣問題上模糊操作，如今官方親口鬆動立場，「你不趁這個機會狠打他，還等什麼時候？」

高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，進一步導致中日兩國的文化、旅遊交流受到影響。介文汲直言，北京這次是刻意「把標準懸得更高」，他認為，北京的目的至少有兩個：一是直接警告日本極右派，讓高市早苗無法在內政與外交上「零成本升高挑釁」；二則是藉著這場危機，檢討中國過去十多年對日本「過度友好」卻不見回報的路線。

高市早苗「理解並尊重」，中方不滿意，中日關係僵化會持續多久？資深政治評論員賴岳謙、前駐紐西蘭大使介文汲在Yahoo《風向龍鳳配》中解析。

介文汲指出，日本當前在貿易、旅遊市場與供應鏈上都大量受惠於中國，但日本社會並未因此提升對中國的友善感受，反而「討厭度不降反升」。他進一步說明，這些累積已久的矛盾，使北京決心在此時重新校準對日態度，因為「我覺得中國大陸現在是在盤算下穩佔優勢的一個局面」，而且「要日本在內政上、在經濟上付出極高代價，讓你撞得頭破血流。」

賴岳謙則認為，「這是高市早苗送給中國的一個大禮物，來得好、來得巧，而且來得大。」他強調，日本多年在台灣問題上模糊操作，如今官方親口鬆動立場，北京終於能「名正言順」反制，「你不趁這個機會狠打他，還等什麼時候？」

賴岳謙指出，高市的發言不只刺激北京，也導致美日韓安全合作瞬間鬆動。「韓國直接說不介入，美日韓三角同盟瓦解了。」連美國總統川普都要求中日不要牽動中美關係；G7、QUAD 也全無聲，讓「日本沒有朋友，只有盟友」的外交態勢更加明顯。同時，北京與莫斯科藉勢強化軍事合作，「高市早苗反而打通了中俄的任督二脈」，預計未來中俄聯合軍演將逐步形成對日本的壓力環。