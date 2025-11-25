高市早苗逆襲：戰略清晰，責任才會清晰

圖片來源：Associated Press

⊙盧郁佳

美國會出兵護臺嗎？始終戰略模糊：不說會出兵，以免臺灣貿然獨立。不說不出兵，以免鼓勵中國侵臺。看似一兼二顧，其實哪有這麼便宜的好事。

我想到有次買機票要去印度旅行，朋友聽說，擔心我安危，要求同行。但行程她都不滿意，問她想怎麼改，她沒空排。過半年，我說得訂車票、旅館了，她說別訂，每天睡醒想去哪就去哪最自由，反正她都熟、都有門路。再半年，行前她說不去了，祝我一路順風。行程、車票、旅館，一切留著等她定奪，到頭來什麼都沒有。錯在我沒認清事實，學高市早苗自主做決定。

朋友就像美國，話不說死，確保後路，無論情勢如何變化，選項都能不受牽制，利益最大化，風險外部化。好比有人晚餐訂二十家餐廳，看到時想吃哪一家，放鳥另外十九家。最後他的選擇最多，店家沒有選擇。

●

戰略模糊是什麼好處都要，美中戰爭倒數，美國科技巨頭還想助紂為虐繼續撈紅錢，因為川普又沒有說中國是境外敵人嘛。模糊不是沒有目標，是目標太多、互扯後腿，妄想搞平衡而不是取捨，搞不清楚現在是存亡危機，不是追求業績多幾個百分點的時候。

戰略模糊的底線早就過了。如今中國軍力坐大，戰略模糊已無力嚇阻其野心。中共從烏戰、以戰掌握實戰，遠交近攻，各個擊破，征服世界。中共打到臺灣，南韓總統李在明還跟中國說謝謝。等中共派臺軍夾南韓，再拿南韓核艦打美軍駐日基地。此時戰略模糊就是溫水煮青蛙，自掘墳墓，美國現在該做的就是全球圍堵。

藍白砍潛艦預算，馬文君說等有作戰需求再來編。如果這話聽起來很蠢，那麼紅統罵高市早苗「日本本身沒有遭受攻擊卻出兵」豈不更蠢。中共封鎖臺灣，美軍護臺，已經是免於世界大戰的最後希望。中共打美艦，日本若還不能出兵自衛，何異於「等有作戰需求再來編」？中共就指望臺灣什麼都別準備別反應，拖到來不及，手無寸鐵只能投降。

●

美國提出烏俄和平協議28點，要烏克蘭單方面撤軍，只寫美國利益，沒寫「俄羅斯毀約時，美軍要保護烏克蘭」。今年二月澤倫斯基跟川普直播簽約時說過，俄撕毀停火協議無數次。這次也必定毀約。毀約怎麼樣？戰略模糊。

似曾相似，1951年簽的《舊美日安保條約》，允許美軍基地在日本隨便蓋；駐日美軍出兵遠東，不用先跟日本商量；可鎮壓日本示威；在日本享治外法權。最重要的，也是沒寫「日本挨打時，美軍要保護日本」。所以蘇聯打北海道怎麼辦？戰略模糊。空手套白狼，想得美。

烏俄28點，是美特使、前地產商威特科夫寫的，欠缺外交經驗；《安保條約》是GHQ（駐日盟軍總司令部）的年輕工作人員十天內寫的，忘了寫期限。兩者明顯都不具備承擔相應責任的能力，等於藍白兩修《財劃法》就要中央多舉債5,638億，把法律文書當空白支票填，不管多扯，只管寫上去就成真。行政院抵抗，藍委吳宗憲叫罵「惡法亦法」，揮舞權力的魔戒逼吞。明知強推只會癱瘓財政，這是民主嗎？抵抗才是民主。

●

1960年首相岸信介修約，保證美軍會防衛日本、駐日美軍出兵要先與日協商、刪除「鎮壓示威」條款，為期十年。但反對黨杯葛，議長動用警察權驅逐反對黨議員，午夜黑箱通過新約。數萬人每天圍攻國會逼宮，數百萬工人全國罷工，圍砸艾森豪總統秘書座車，靠美軍直升機救人。工農、教師工會、詩壇、劇團、學生、婦女組織、母親團體、社會黨、日共抗議，要求廢約。

安倍晉三政論《邁向美麗之國》回憶六歲時，三十三萬人包圍國會、官邸，扔石頭、燃燒瓶。他跟媽媽坐插報社旗子的採訪車，才進得了首相官邸。外公岸信介（兄）、財政部長佐藤榮作（弟）困在官邸裡，喝著葡萄酒說：「我絕對沒有錯，殺了我也甘願。」認為讓美國來保護日本，有什麼不好？

戰後社會黨崛起，為防社會黨執政，自由黨、日本民主黨放下積怨，合併為自民黨。目標一是脫離戰後貧窮，一是自主立憲獨立。

目標一，條約寫進日美經濟合作，預告了日後的經濟高速成長。目標二，把不平等的《安保條約》改為平等，是邁向獨立國家的第一步。

但岸信介找日本白狼壓制學運，死了東大生，唯有率內閣總辭。

●

1970年約滿又重來。美國因越戰而背負罵名，在日本，社會黨、日共、學者、多數媒體都主張，《安保條約》是美國侵略越南、又要派自衛隊侵略亞洲，民意反對續約，岸信介就是大壞蛋。

當時安倍晉三讀高中，回憶老師課堂也主張撤銷《安保條約》，卻連條文都沒看過。外公面對民意海嘯，卻泰然自若，安倍晉三說，「以長遠的眼光來看，便可以知道當年叫喊『反對安保』的人才是錯的。」無所為的政治家，怕挨罵，一味陪笑附和。有所為的政治家，為了國家人民，不怕批判，敢作敢當，雖千萬人吾往矣，這是如今高市早苗驚天一擊的底氣。

怕熱別進廚房。2015年解禁集體自衛權，盟國受攻擊，日本可出兵；今天把臺灣納入盟國。都是不畏艱險、迎難而上，日本邁向獨立的第一步。臺灣更應沉著勇敢奮起，獨立不是一代可成，是《地。-關於地球的運動-》那樣一代又一代，不絕如縷，有人倒下，又有人奮起。

●

保護人民，國家有責。1980年代北韓綁架日人到北韓，教北韓間諜日文、禮儀習慣，假扮日本人混入日本。北韓還拿人質性命威脅家屬閉嘴，日本外交部則忙著跟北韓建交，視家屬為阻礙。安倍晉三批評，戰後日本外交，面對中國、北韓，總是照對方的規則，玩對方想玩的遊戲，對方就會給甜頭，日本還把甜頭當成政績。像韓國瑜「貨出得去，人進得來，高雄發大財」沾沾自喜，今天中共把旅遊、留學、貿易訂單武器化，過去給日本經濟輸血的臍帶，就變成魚餌上的魚鉤魚線。綏靖導致軍力不足，經濟依賴中國就會喪失主權。

安倍晉三力爭向北韓談判釋放人質，政府要是縱容綁架，全球日商永無寧日。北韓推稱「是人質不想回日本」，僅容許五人回日本兩週，但家屬努力說服了人質留在日本。媒體、政界主張人該回北韓，攻擊政府無視人質意願。所以官邸開會有人主張公布「是人質想留在日本」；安倍晉三說，人質還有孩子在北韓，不能公布是人質意願。這五個人孤獨對抗名為北韓的國家，日本不可以迴避作為國家的責任。

國民黨前發言人李明璇嘲笑民防手冊，說政府的責任不是不投降。安倍晉三「國家的責任」就是正告國民黨宵小鼠輩，被侵略的國家無權投降，國家的責任是保護人民，投降就是背叛人民，讓你一家去對抗中國這個國家的暴力。臺灣不可以迴避作為國家的責任。

●

保護國家，人民有責。1978年，自衛隊陸上幕僚長栗栖弘臣說，要是蘇聯打北海道，自衛隊出兵還違法，可見《安保條約》有多離譜。結果一講完就被離職。

日本受非核三原則限制，當時艾塞克斯大學森嶋通夫教授說，大家都有核武，就我沒有，既然都得投降，不如完全解除武裝。如果不幸有了萬一，除了冷靜地拿著紅旗白旗迎接蘇聯軍以外，別無他法。當蘇聯的附庸國，也肯定比核戰好。

安倍晉三警告，保障個人自由的是國家，但個人若不負起職責，國家也無法成立，保衛日本就是保衛制度基礎的自由民主人權。問題是只要一提防衛權，就會被抹黑成軍國主義復甦、破壞自由民主。讀來滿滿既視感，今天民進黨政府捍衛主權、提昇軍備，國民黨同樣栽贓「挑釁引戰」。請問破壞自由民主、毫無新聞自由的，是中國、北韓，或是日本、臺灣？

美媒只會罵美國越戰殘害越南平民，卻看不見越共戊申順化屠殺，事後掘出平民遺體2,810具，估滅6千人。

中共、國民黨只會罵日本「集體自衛權」是重演二戰侵略，卻對中國軍國主義機艦繞台、割海纜視而不見。

臺灣教授們只會罵行政權抵抗立法權就是違憲，但是國會違法違憲、癱瘓憲法法庭，他們都在暗爽慶祝。

●

臺灣初次總統直選，李登輝當選，中共軍演、射四枚導彈恐嚇。美國航空母艦巡防台海，日本外交委員會議員譴責美國出兵「無助於紓解緊張局勢」，要外交部對美表達嚴重關切。安倍晉三嘲諷：聽起來好像美國協防比中共射飛彈還嚴重，難道日本阻止美國協防、讓臺灣停止直選，也無所謂嗎？

藍白拿放大鏡批鬥民主國家，閉上眼睛幫助專制國家侵略，每次人民都必須指認其雙標。賴清德、高市早苗戰略清晰，能讓這批顛倒敵我的騙子見光死。

安倍晉三說，1979年伊朗人質危機時，卡特總統雖救援失敗而連任敗選；但選舉政見發表會，候選人不分黨派，都說「我支持總統」。面對外侮，槍口一致對外，這麼簡單的道理，就是忠誠反對黨和中共同路人的分界線。

民主自由遭遇中共多方威脅，藍白政客若不保護民主自由，民主自由無須保護他們。癌細胞不需要保護，你的生命才需要你保護。

作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。

