高市早苗透露「春季訪美」！與川普通話25分鐘再確立緊密合作關係...日媒：想趕在四月川習會前進行會面

日本首相高市早苗昨（2日）對外表示，自己與美國總統川普進行通話，向其祝賀美國建國250週年，並再次確認美日將維持緊密合作關係，而高市更透露雙方一致同意針對她春季訪美一事進行具體協調。對此，日媒報導，美日兩國政府正在密切協調訪美事宜，日方希望趕在川普四月訪中前，讓高市早苗先一步與川普會面。

高市早苗昨日於社群X發文表示，「今天，我與川普總統進行了電話會談。今年是美國這個日本重要盟友建國滿250週年的重要一年。我向川普總統表達祝賀，並在當前國際局勢下，確認美日將持續保持緊密合作。」

高市早苗說，自己接受了川普總統的邀請，雙方一致同意，就她將於今年春季訪問美國一事展開具體協調。她強調，值此新年之際，能再次確認日美同盟密切的合作關係，此次通話極具意義。她最後也說，「我期待與川普總統攜手，讓2026年成為開創日美同盟歷史新章的一年。」



對此，日媒報導，此次通話為日方主動發起，美方敲定昨日晚間進行，兩人聊了25分鐘，當中談及「印太區域」情勢，外界推測極大機率討論了中國於去年底實施的「正義使命-2025」圍台軍演；據了解，兩國政府正密切就高市訪美進行協調，日方認為應趕在川普四月訪中前，先一步與川普會面。

(圖片來源：首相官邸)

