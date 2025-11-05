高市早苗通話澤倫斯基 承諾力挺烏克蘭實現公正持久和平

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相高市早苗5日向烏克蘭總統澤倫斯基承諾，將「強力支持」烏克蘭實現「公正而持久的和平」。這是高市早苗擔任首相以來，首次與澤倫斯基通電話。

根據日本外務省的聲明，高市早苗在通話中談及日本至今對烏克蘭所提供的各項援助，並表示日本「將持續推動對烏克蘭復原與重建的支持」。

高市早苗指出，這場戰爭的後果影響到國際秩序，日本將繼續強力支持烏克蘭為「儘早實現公正而持久的和平」所做的努力。

高市早苗並強調，日本在烏克蘭問題上的立場不會改變。

澤倫斯基也在社群平台X發文表示，他與高市早苗的談話非常愉快，也當面向她表達就任首相的祝賀，雙方討論如何共同努力，為烏、日2國人民與地區「帶來更多安全與發展」。

澤倫斯基感謝日本自俄羅斯入侵以來，「始終如一的協助與原則立場」，他向高市說明烏克蘭的意向，包括「發展有所管制的軍備出口，建立現代化武器共同生產的強大夥伴關係」，協助保護友好國家不受威脅，以及烏克蘭「需要加強防空能力，以保護城市中的生命，並維護能源基礎設施」。

他感謝東京願意在今年冬季提供能源設備，協助烏克蘭城市與人民度過難關，同時表達希望擴大與日本在重建與復原方面的合作。

澤倫斯基還邀請高市早苗訪問烏克蘭：「我相信烏、日2國的合作潛力將比現在更大，並期待共同取得成果。」

