高市早苗通話澤倫斯基 重申堅定挺烏

記者廖子杰／綜合報導

日本首相高市早苗5日與烏克蘭總統澤倫斯基舉行電話會談，除就當前重大國際議題交換意見，也確認雙方將在多個領域展開合作，高市並重申堅定支持烏國立場。

日本「共同社」報導，高市早苗和澤倫斯基進行約30分鐘通話。高市首先強調「日本與烏克蘭休戚與共的態度不變」，且表示為盡早實現公正而持久的和平，將持續「提供強有力的支援」，重申堅定挺烏態度。澤倫斯基則向日方的支持表達感謝；2人並就促成烏俄停火相關細節等各項議題進行討論。

此外，雙方也表達加強安全保障等領域合作的意願，澤倫斯基透露有意與日本攜手「共同開發守護生命的先進技術」，為戰後重建復原事宜貢獻心力，顯示日烏持續交流往來，深化彼此合作夥伴關係。

據外媒報導，烏俄近期持續在烏東戰略重鎮波克羅夫斯克（又譯紅軍村）進行激烈攻防，情勢未明，由於當地是通往頓內茨克地區重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，為觀察整體戰局發展重要指標之一，引發各界密切關注。

高市早苗5日與澤倫斯基通話，承諾持續堅定支持烏克蘭。（取自烏克蘭總統辦公室「X」帳號）