高市早苗連三個月高民調…葉建揚指年輕人支持「出奇地高」：把對手變成執政隊友，讓外界看到團結

台日產經友好促進會會長葉建揚今（30日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪提到，日本首相高市早苗連三個月的支持度處在高檔，和過往高人氣的前首相小泉純一郎或安倍晉三不同，她在年輕人中的民調出奇地高。他指出，關鍵是高市化敵為友，將對手帶進執政團隊，讓社會看到團結的自民黨，加上她不講官話、好壞並陳，給人一種「原來政治也可以這麼誠實」感受。

葉建揚表示，其實一開始首相剛上任時，有高民調還蠻正常的，畢竟有新鮮感，但高市早苗已經是連續三個月的民調都在高檔，而且和之前小泉純一郎或是安倍晉三特別不一樣的是，高市在年輕人的支持度方面是「出奇地高」。

葉建揚說，曾經有媒體做民調，有92.4%的年輕人支持高市早苗，這個現象在一個民主非常成熟的國家來說幾乎是奇蹟，大家都很疑問為何有這種情況。他認為，其中有一個很重要的因素，就是高市把過去的競爭對手全部納入團隊，變成執政的「隊友」。



對於高市早苗化敵為友一事，葉建揚指出，那些對手都是足以當選首相的人，因此各個辯才無礙，在闡述政策也是非常清楚，讓年輕人看到了一個團結的自民黨。



葉建揚提到，高市早苗是日本第一位女首相，所以全世界包括日本都在關注她，高市講話也不會拐彎抹角、講官話；一般官員會跟大眾說「我們會通盤考量、會做出對國民最有利的選擇」類似的發言。



葉建揚說，再來高市早苗不會報喜不報憂，會同時把問題呈現出來，年輕人看了會認為這個政治人物能讓他們覺得政治有希望、可以改革，給人一種「原來政治也可以這麼誠實」感受。他說，高市內閣也有一個風格特點，就是每次內閣會議後，包括高市本人和所有的大臣都會開30分鐘的記者會，把開會結果跟與部門相關的資訊告訴社會大眾，又會在社群發布、做成短影音散播。



葉建揚表示，這樣的作法讓政府的訊息能非常即時面向大眾，所以相對來說，中國或有心人士要從中作梗，會比較沒有空間讓假資訊操作，讓大家看到高市內閣跟過去的政府很不同。

