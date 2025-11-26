高市早苗遭大陸方怒批 賴清德反擊：這不是大國應有的作為

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算8年投入1.25兆。（張薷攝）

日本首相高市早苗本月上旬談及「台灣有事」的言論，掀起中國強烈反彈，並祭出多項反制措施表達強烈不滿。對此，賴清德總統表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

賴清德表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，在國會答詢也是基於這個立場，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

賴清德表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，所以才在跟川普以及大陸國家主席習近平見面時分別提出來，她在國會答詢也是基於這個立場。

賴清德強調，所以希望中國能了解印太的和平穩定，印太地區每個國家都有責任，特別是中國作為印太地區大國，要能體現大國的責任，「動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任大國應有的作為」。

