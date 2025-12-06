高市早苗遭P成車力巨人！中國惡搞產品曝光

國際中心／楊佩怡報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起雙方關係緊張。沒想到中國網路平台開始出現醜化她外貌的言論，大批網友做圖攻擊高市早苗長的像動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，甚至還出現有零食業者惡搞其圖像，印在包裝袋上的惡劣行徑，引發外界熱議。





高市早苗遭P成「車力巨人」印包裝封面！中國惡搞產品曝光…日網炸鍋：無恥商人

高市早苗因力挺台灣，引來中國的不滿，開始對日本做出抵制行為。（圖／翻攝自X@高市早苗）

日本首相高市早苗11月7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經。中國外交部則突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。事態延燒至今，中國開始出現大量攻擊高市外貌的貼文。

高市早苗遭P成「車力巨人」印包裝封面！中國惡搞產品曝光…日網炸鍋：無恥商人

中國網路上出現惡搞高市早苗和車力巨人的零食。（圖／翻攝自 X 平台）

不少中國網友認為高市早苗神似「車力巨人」，竟開始大量P圖，甚至還有零食包裝袋上，印上高市結合車力巨人的圖像。從畫面中可見，糖炒栗子的藍色包裝袋上，印著車力巨人融合高市早苗的惡搞圖像，商品名稱還刻意被取名為「糖炒車栗（車力）」，引發中國網友笑喊「哪裡有賣！」、「商人魂」、「這麼快就聯動了」。

高市早苗遭P成「車力巨人」印包裝封面！中國惡搞產品曝光…日網炸鍋：無恥商人

高市早苗（左）被大量中國人說像是車力巨人（右），還被惡意P圖在網上瘋傳。（圖／翻攝自 X 平台）

相關影片也在X平台上瘋傳，並被日本網友關注，日網紛紛痛批中國人的惡行「無恥的中國商人」、「一個極度邪惡的國家」、「太誇張，但我們也做過習維尼」。不過後來有網友指出，這其實是一名網紅做的，不是商家，該網紅常常惡搞品牌，藉此製造諷刺的商品。





