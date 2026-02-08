高市早苗選前再催票 籲支持者「別因樂觀而鬆懈」

高市早苗為改選賭上首相大位。（AP）

日本眾議院大選今（8日）登場，當地時間早上7點開始投票，選舉結果預計9日凌晨揭曉，各黨前一天把握最後時間，在多個關鍵選區全力催票。外界看好執政黨自由民主黨選情，預期當選的人數將以壓倒性勝出。不過，身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗則呼籲選民，不要因為過於樂觀而鬆懈，否則會有翻盤的危險。

被稱為寒冬中的短期決戰，日本眾議院選舉8日正式登場，7日的選前之夜，各政黨賣力催票。

日本首相高市早苗：「在如此寒冷的天氣中，仍然有這麼多人前來支持，衷心地感謝大家！要讓日本變得更加強韌、更加繁榮的國家，我們需要各位的力量！」身為自民黨最強吸票機的日本首相高市早苗，選前最後一天持續為自家候選人站台助選，同時也喊話選民，不要因為選情樂觀而鬆懈。

高市早苗：「如果真的發生（不去投票）這種情況，在單一選區的制度下，往往只差幾十票、甚至一百票而已，就能決定當選或落選。」高市提到近期多家媒體都在說自民黨會壓倒性勝利，還有人說不要讓自民黨贏太多，讓她聽了很不甘心，呼籲支持者不要受影響，一定要出門投票。日本首相高市早苗：「不敢挑戰的國家沒有未來。我們將與你們攜手，共同建立一個強大、安全、繁榮的國家。」

強打帶動經濟成長的財政政策，自民黨7日晚間也再度釋出競選宣傳片，希望將高市的超高人氣轉換為一張張選票；而其他各政黨也是全力拉票。在野黨候選人：「日圓貶值過多民眾就會受苦，有人會樂見日圓貶值導致物價上漲嗎？」

大選投票從日本當地時間上午7點到晚上8點，預計9日凌晨公布結果。選前才成立的中道改革聯盟，以及國民民主黨等在野勢力能否擴大版圖，這場高市早苗賭上首相大位的關鍵選戰備受關注。

