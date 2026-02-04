高市早苗選區超安靜 矢板明夫曝策略

▲日本首相高市早苗頻頻到各地助選。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院改選即將在2月8日進行投開票，目前各個政黨的候選人正如火如荼競選當中。不過各個政黨在全國激戰之際，奈良第二選區卻幾乎感受不到選舉氣氛，原因就是因為候選人、日本首相高市早苗太強了！對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，對高市早苗而言，個人當選已經不是問題，真正的關鍵在於能帶動多少自民黨候選人過關。

矢板明夫在臉書上發文表示：「今年這場眾議院選舉中，各政黨在多數選區正面交鋒。最大執政黨自由民主黨與最大在野黨「中道改革連合」激烈對決，國民民主黨、日本維新會、參政黨、日本保守黨、令和新選組與共產黨也全面參戰，選情可說異常緊繃。」

不過在全國激戰之中，卻出現了極為罕見的例外，也就是奈良第二選區。矢板明夫指出，在這個選區「幾乎沒有選舉氣氛。看不到密集的街頭演說，也少見選舉車穿梭其間，安靜得不像是在投票前夕。」他分析原因指出，就是因為「候選人高市早苗太強了」。

矢板明夫表示，高市早苗身為現任首相，在選舉期間應該幾乎沒有時間回到自己的選區。主要在野黨也選擇退場，沒有推出候選人，最後只剩共產黨推出一名候選人象徵性參選。「對高市而言，奈良第二選區早已不需要親自坐鎮。」

矢板明夫表示，之所以出現如此局面並非偶然，高市早苗2024年眾議院選舉拿下12萬8000票，狠狠甩開主要的在野黨對手，競爭對手最高票是立憲民主黨的3萬6000票，這樣的差距奠定此選區「勝負已分」的結果。

他進一步提到，奈良第二選區的平靜與京都府第一選區形成鮮明對比，京都第一選區出現8名候選人，政黨林立混戰，顯示在野勢力無法整合、彼此內耗的現實。而相較之下，更突顯了高市早苗的政治影響力。矢板明夫強調：「當一個人足夠強的時候，對手連踏入戰場的意願都會消失。」奈良第二選區這次出現「首相不回選區、在野黨不敢挑戰」的罕見景象，外界甚至預估高市得票數可能上看20萬票。

矢板明夫分析，「對高市早苗而言，個人當選不是問題，真正的關鍵，在於能帶動多少自民黨候選人過關。」他提到有日媒政治記者透露，自民黨內部將候選人分為「A、B、C、D」四個等級，目前將最多資源投入在「暫時落後但有可能翻盤」的「C」級候選人，高市早苗正為其努力站台助選。

矢板明夫認為，若C級候選人能大規模勝出，自民黨的席次將突破300席，從改選前的199席大幅躍升，取得巨大勝利。

