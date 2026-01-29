高市早苗選情看好 3大日媒民調顯示自民黨有望過半

（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本眾議院選舉將於2月8日投開票，「讀賣新聞」、「日本經濟新聞」與「共同通信社」近期民調均顯示，以首相高市早苗為核心的自民黨選情明顯看好，不僅與日本維新會合計可望穩定過半，甚至已出現自民黨單獨過半的可能性。

本次眾院選舉中，單一選區（289席）共有1119人參選，比例代表（176席）則有166人，合計1285名候選人角逐，過半為233席。高市早苗已經承諾，「如果自民黨與日本維新會無法取得過半，將辭去內閣總理大臣一職」，向選民強力催票。

高市早苗的強烈意志似乎展現成效，3家媒體民調均指出，在選戰初期階段，自民黨在單一選區與比例代表選舉中全面領先。依各家媒體分析，自民黨在全國289個單一選區中，有接近一半處於「優勢」或「有力」狀態，特別是在山口、德島、熊本、富山、鳥取等保守派地盤，甚至出現「全拿」的態勢。

在比例代表方面，自民黨同樣表現強勢。相較於2024年眾院選舉的59席，日媒普遍預測本次可望提升至70席左右。若與日本維新會合計，執政黨陣營不僅可確保過半數（233席），更有機會達到可在各常任委員會中獨占委員長職位的「絕對安定多數」（261席）。

高市早苗將「執政黨過半」列為勝敗基準線。由於公告前自民黨與維新會合計232席、尚差1席未達過半，自民黨內部浮現「力拚單獨過半」的聲音，顯示對選情具備高度信心。

相對下，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」（簡稱中道）則陷入苦戰。3家媒體一致指出，中道在都市選區雖與自民黨形成拉鋸，但整體聲勢未能有效擴大。由於是選前2週才倉促成軍的新政黨，知名度不足也成為劣勢。

中道此次目標是在眾院成為席次最多的「相對第一大黨」，策略方面是把公明黨出身者全部轉至比例代表，單一選區則以立憲民主黨出身者為主。然而，民調顯示，中道席次恐低於公告前立憲加上公明的167席，甚至不排除跌破100席。

根據「日本經濟新聞」民調，單一選區方面，中道僅在少數選區被評為「有力」；激戰區中，具備「優勢」約40個選區、「具當選可能」約100個選區，比例代表則預估落在40席。

其他政黨方面，作為執政黨第二大黨的日本維新會，以及在野第二大黨的國民民主黨，在初期情勢調查中均表現不佳。

根據民調，國民民主黨未見明顯突破，整體大致維持公告前27席水準，單一選區表現將成關鍵。日本維新會在大阪仍能守住部分席次，但全國擴張乏力，比例代表席次可能下滑，低於上次的15席。

報導稱，維新會隨著高市政權加入聯合執政，雖然希望藉由執政黨身分擴大全國支持，但目前尚未充分見效。

值得注意的是，去年在參議院選舉中席次大躍進的參政黨，雖然在單一選區苦戰，卻在比例代表被看好，3家媒體皆預測其席次將較公告前大幅成長，達到約10席上下；尚未擁有眾院議員的「未來團隊」，也被點名有望首次在眾議院取得席次，甚至有望取得6席以上。

小黨方面，共產黨可能流失單一選區議席，比例代表力拚守住既有規模；令和新選組則被認為難以維持公告前8席。新黨「減稅日本．憂國聯合」、社民黨與日本保守黨整體情勢低迷，能否取得比例代表席次仍具變數。

不過，日媒也分析，由於中道改革聯合尚未充分為選民熟知，加上距離投開票日仍有約10天，單一選區有超過半數屬於激戰區，仍有約兩成選民尚未決定投票對象，終盤階段選情仍可能出現變化。（編輯：陳慧萍）1150129