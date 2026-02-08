高市早苗選舉大勝 日股週一預料迎漲、債匯有望穩定

民眾2月3日經過日本東京一處股市交易電子看板。美聯社



隨著日本首相高市早苗在週日（8日）的選舉中取得壓倒性勝利，日本金融市場現在必須面對這位穩坐領導寶座的首相。這場勝利賦予了她明確的民意授權，得以放手執行振興經濟的計畫。投資人週一開盤馬上要判斷的就是，這場大勝可以讓高市的經濟政策更加穩健，還是授權讓她執行更激進的刺激策略？目前，分析師對於高市能夠安撫市場感到樂觀。

路透社報導說，自去年10月高市成為日本首位女首相以來，「高市交易」（Takaichi trade）已把日本股市推向歷史新高，同時引發了日本國債與日圓的劇烈拋售。

出口民調顯示，高市領導的自民黨至少已贏得了自1996年以來最決定性的勝利。大和資本市場歐洲研究主管史奇古拉表示：「股市是高市的忠實信徒，因此週一開盤後，這場大勝對股市無疑是個好消息。」

先前政權不穩而必須考慮「大撒幣」政策

高市是已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」刺激政策的追隨者，她承諾將實施積極的財政政策，其資金主要將透過發行公債籌措。

但她接掌權力之初，正值自民黨聲望與權力陷入低谷時奇，當時她不得不與提出更激進財政政見的在野黨進行妥協，包括考慮對民眾「大撒幣」發放各種補貼金。

如今，高適政權若取得了極度穩固的基礎，可能使她的財政政策不必訴諸取悅民粹，能夠更謹慎執行。野村資產管理公司策略師鈴木浩太指出：「由於不再需要積極尋求在野黨的合作，實施『大撒幣』式財政擴張的壓力反而可能減輕。」

由於民調早已預示自民黨將大勝，日本基準的日經225種股價指數在上週二已創下5萬4782.83 點的歷史新高。近期表現亮眼的類股包括國防、人工智慧（AI）與半導體，這些都是高市指名將進行針對性投資的領域。

然而，政府支出增加的前景也讓擔心日本債務負擔的投資人感到不安。這種焦慮在1月20日達到巔峰，當時高市宣布提前大選並表態支持暫停對食品徵收消費稅，導致日本國債殖利率曲線竄升至數十年來、甚至是歷史新高。

高市：我的目標是打造一個能抵禦匯率波動的強韌經濟結構

日圓也持續承受貶值壓力。自高市10月當選首相以來，日圓兌美元已貶值約6%，且兌歐元與瑞士法郎更觸及歷史新低。目前唯有靠著日本與美國政府可能進行聯合干預匯市的威脅，才暫時止住了日圓的跌勢。

對於日圓匯價，高市早苗週日晚間在上電視時表示，她先前形容日圓貶值讓出口商「財源滾滾」的講法遭到斷章取義，她說：「日圓升值與貶值各有利弊。我的目標是打造一個能抵禦匯率波動的強韌經濟結構。」

岡三證券首席債券策略師長谷川直也認為，高市的勝選規模意味著「高市交易」將會復甦，這也代表日債、承受下行壓力。

但是，儘管日債殖利率仍維持在高檔，過去兩週來市場已恢復了一定程度的平靜。投資人現在對執政信心大增的高市，更相信她能履行「負責任」的刺激承諾。30年期日本公債殖利率已從1月20日的3.88%高點，回落了31.5個基點。殖利率下降顯示債市上漲。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）駐東京分析師長井滋人表示：「我們假設高市將繼續在積極財政政策與財政紀律之間維持微妙的平衡。雖然我們認為她決心善用因通膨帶動稅收增長所產生的財政空間，但也相信她確實擔心日債殖利率進一步竄升。」

