高市早苗遺憾無法陪夫領勳章 感性吐露「沒能幫他推輪椅上斜坡」惹哭全日本

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨（7）日在社群平台X上發文，透露丈夫山本拓將於 11 日接受「旭日大綬章」勳章，但她因需赴國會備詢，無法陪伴出席並「幫他推輪椅上斜坡」，一席話引發全國熱議。網友不僅祝賀山本拓獲勳，也被這段樸實而真摯的情感深深打動。

根據《FNN》報導，山本拓曾任農林水產副大臣、多次擔任眾議院委員長，原定於今年春季接受勳章，但今年2月不幸中風，經過長期復健後身體狀況逐漸恢復，終於得以在秋季受勳。

高市早苗在貼文中表示，授勳是石破茂內閣時期即已決定，與她現任首相職務無關。她坦言，雖為國事繁忙，仍對無法親自陪伴丈夫出席典禮感到遺憾，但山本拓鼓勵她「妳去好好工作吧」，讓她得以全心投入公務。

許多日本網友留言表示：「讀到她說『沒辦法幫他推輪椅上斜坡』那句時，胸口一陣酸楚。即使身為首相，她也和我們一樣是個平凡的人，有時也希望能在重要的日子與摯愛共度。」

另一位網友提到自己在YouTube上看到的短片，感嘆：「她在國民面前總是笑著面對一切，若是一般人早已撐不住。高市首相真的很堅強，也希望她能好好休息。」

也有人留言寫道：「國民都理解授勳的程序，請首相放心。雖然不能陪丈夫一起拍紀念照確實有些遺憾，但看到那句『他說我一個人沒問題，妳去努力工作吧』時，我真的哭了。」

更多網友祝賀兩人獲勳並留下祝福：「真是令人敬佩的夫妻，請務必抽空一起好好休息。勳章代表榮耀，但你們彼此扶持的模樣，更讓人動容。」

