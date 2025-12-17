高市早苗避談台灣 賴岳謙罕見吐1句 預言未來趨勢

日本首相高市早苗16日出席參議院預算委員會會議，就日本在「存立危機事態」下是否可行使集體自衛權再度表態。她指所謂可構成存立危機事態的前提，須是「與日本有密切關係的他國」，至於是否包括台灣，高市表示「無法預先認定」，須依個別具體情況判斷。對此，資深媒體人、政大外交系兼任副教授賴岳謙16日就表示，「她講這什麼屁話，我很少講這麼難聽的話，這麼粗俗的字眼要從我嘴巴出來真的不容易，這人滿嘴都是放屁，聽得我都煩了、也厭惡了」。

日本立憲民主黨參議員廣田一在質詢中指出，高市先前曾回應其他議員時明言，若台灣發生事態，並伴隨戰艦出動與武力行使，「怎麼看都會構成存立危機事態」。廣田質疑，既然存立危機事態的法律前提，是「對與日本關係密切的他國發生武力攻擊」，高市當時設想的對象是否已將台灣納入，要求首相正面回應。

廣告 廣告

對此，高市早苗再度強調，政府對於存立危機事態的判斷標準始終一致，不會因特定國家或假設情境而改變。她表示，在事態尚未實際發生前，政府不會、也不能預先界定適用對象，所有判斷都必須依據實際狀況作出。外界觀察則分析，日方多次強調台海安全與日本安全高度相關，但仍在法律與官方論述上，避免明確將台灣納入可觸發存立危機事態的範圍，以保留政策彈性並降低外交衝擊。

賴岳謙16日在中天節目《頭條開講》中直言批高市早苗，「她講這什麼屁話，我很少講這麼難聽的話，這麼粗俗的字眼要從我嘴巴出來真的不容易，這人滿嘴都是放屁，聽得我都煩了、也厭惡了」。

他表示，這類說法實際上反映的是日本右翼長期存在、卻過去不願明說的主張，如今一旦公開講出口，卻又不願收回，勢必引發長期爭議。他強調，若明白主張「台灣有事就是日本有事」，卻不願為此負起政治與戰略後果，只會讓相關爭論「沒完沒了」，也將持續加劇區域緊張情勢。

【看原文連結】