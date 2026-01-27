高市早苗重申台灣有事會出手！周軒曝重要性

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日再提「台灣有事」，強調若台灣發生危機，若美軍在美日聯合撤僑時遭到攻擊，日本卻置身事外，日美同盟將會瓦解。對此，政治工作者周軒表示，這是對台灣很重要的訪談。許多台灣網友也一片稱讚。

周軒今在臉書發文，分享高市早苗26日接受朝日電視台節目訪問，在談到「假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊」問題時，高市表示，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解，如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。」

周軒直言，「這是對台灣很重要的一篇訪談，這已經很清楚了，台灣有事，日本不會置身事外的」。

許多網友也留言回應，「美日安保啊，美國被攻擊，日本一定打回去」、「她真的很帥，有肩膀」、「大家不是要在意日本是否置身事外……應該要在意島內的勢力是否會置身事外」、「連日本都在乎台海航行安全和台灣存續，國內ㄧ些疑美疑日，整天唱衰台灣的，難道不汗顏嗎？」「人家美、日都幫成這樣了！他Ｘ的死藍白」。

