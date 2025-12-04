高市早苗重申對台立場不變！中國外交部回應

▲日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上重申對台立場不變，中國外交部發言人林劍回應表示，「高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上，被問及日本政府對台灣的立場時，重申對台立場如1972年《日中聯合聲明》並未改變。對此，中國外交部發言人林劍表示，「高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受」。

今（4）日在中國外交部例行記者會上，有記者提問說高市早苗在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。中方對此有何評論？

中國外交部發言人林劍首先指出，記者的說法並不準確，「據核實，高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已」。

林劍表示，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受」。

林劍進一步質疑，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麽她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麽日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麽邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代」。

