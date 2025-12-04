高市早苗重申對台立場掀微博熱議 麻生太郎力挺：被中國說幾句「反而正好」

日本首相高市早苗重申對台立場不變。路透社資料照片



日本首相高市早苗昨天（12/3）在國會重申對台灣問題的態度，強調日方在1972年《日中聯合聲明》的立場「絕對沒有改變」。該聲明中，中方宣稱台灣是中國的一部分，日方則表示「理解與尊重」。日本自民黨副總裁麻生太郎也力挺高市的涉台發言，認為此事至今並未演變成嚴重問題。

日本《每日新聞》、富士電視台（FNN）報導，公明黨議員竹內真二昨天在參議院質詢時，提及高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響。竹內真二表示：「我國必須以冷靜且一貫的立場應對，以防局勢進一步升高。」

他以此追問，政府對台灣的立場是否仍與一致。高市對此回答：「我國對台灣議題的基本立場與《日中聯合聲明》一致，這個立場沒有任何改變」。

《日中聯合聲明》是在1972年日中建交時簽署。聲明內容中，中國政府表明「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本政府則表示「充分理解並尊重中國政府的立場」，但並無「承認」、「接受」等措辭。

事實上，許多國家與中國建交時均採用類似措辭。1979年生效的《美中建交公報》，內容也提到美方「承認」（recognize）中華人民共和國是中國唯一合法政府，但對於中方宣稱「只有一個中國、台灣是中國的一部分」等立場，美方則以「認知」（acknowledge）一詞表達立場，與「承認」不同。

不過，中方似乎試圖解讀成高市姿態放軟，關鍵字「高市早苗終於不嘴硬了」昨天登上微博熱搜；但也有媒體強調，高市並未收回此前涉台言論，「理解尊重不等於承認」。

對於高市的「台灣有事」發言，日本自民黨副總裁麻生太郎昨天也表示支持。《時事通信社》、FNN報導，麻生昨天在東京出席一場餐會時表示：「她只是把一貫的立場具體說明而已，有什麼不好？我認為這樣的態度非常令人欣慰」。

對於中方抗議，麻生表示，中國方面雖然說了不少話，但「被中國說幾句，反而正好」。他認為此事到目前「沒有發展成什麼大問題」。

麻生也提到，高市是日本首位女首相，也是「自民黨變革的象徵」。他稱讚高市擁有「超高民調支持率」。

根據《日本經濟新聞》與東京電視台11月28日至30日進行的最新民調，高市早苗內閣支持率75%，較上月首次民調還高出1個百分點；前兩大支持理由是「人品值得信賴」（37%），及「具備領導力」（34%）。

