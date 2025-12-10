高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

（中央社首爾10日綜合外電報導）日本首相高市早苗在昨天國會答詢時重申「竹島在歷史事實與國際法上明確是日本固有領土」；對此韓國總統辦公室反駁，「獨島在歷史、地理與國際法上明確是我國固有領土」。

根據韓聯社今天報導，日本國會自民黨議員高見康裕昨天在眾議院預算委員會上指出「韓國非法占據的狀況毫無改變」，要求政府做出更強硬的應對。

對此日本首相高市早苗答詢時表示，竹島（韓國稱獨島）明確是日本固有領土，「將依據基本立場堅毅應對」。高市早苗也說：「會致力於將日本的立場準確傳達至國內外。」

廣告 廣告

報導分析指出，雖然這只是高市早苗重申就任後在上個月所表達的日本政府既有立場，不過受近期東北亞局勢變化影響，尤其目前日本與中國之間的緊張加劇，這番言論更受關注。。

韓國總統辦公室則是馬上回應反駁，總統室相關人士表示，「獨島在歷史、地理與國際法上明確是我國固有領土，根本不存在所有權爭議，對日本任何不當主張都將嚴正應對」。

報導指出，自現任總統李在明就任以來，韓國總統辦公室首次就獨島議題公開發表強硬立場。（編譯：楊啟芳）1141210