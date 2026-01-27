高市早苗重申賭上首相之位...《日經》：自民黨與日本維新會未能過半「將即刻退陣」

日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院，並將於2月8日舉行投開票，對此高市表示會賭上首相大位，與人民共同決定日本的未來。《日經》報導，高市早苗昨（26日）再度重申，若自民黨和日本維新會沒能取得過半數席次，「將即刻退陣」。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

高市早苗首相（同時為自民黨總裁）26 日在日本記者俱樂部主辦的黨首討論會中明確表示，若自民黨與日本維新會在眾議院選舉中未能取得過半數席次，「將會即刻退陣」。

高市首相在會中表示，將「咬緊牙關、全力以赴」迎戰選舉，並把此次眾議院選舉的勝負標準，設定為自民黨與日本維新會合計達到過半數的 233 席。

她在 19 日的記者會上已曾表示，「我本人也將以首相的去留作為賭注」，強調這是一場具有政權選擇意義的選舉。本次黨首討論會中，則進一步就自身的進退問題作出更為明確的說明。

(圖片來源：首相官邸)

