高市早苗重申：存亡危機事態是否適用台灣 將依個別具體情況判斷

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今天（16日）在參議院預算委員會上，表示行使集體自衛權的「存亡危機事態」認定中，「與日本有密切關係的他國」除了美國以外，符合條件的可能性相當有限。再度被問到「是否包括台灣」，高市強調「並非預先特定，將根據個別具體情況作出判斷」。

高市早苗在答詢時，重申政府立場一貫，拒絕撤回先前有關「台灣有事可能構成存亡危機事態」的國會答辯。她表示，具體事態是否符合認定，將綜合實際情況進行判斷。

存亡危機事態是指，對與日本關係密切的他國發生的武力攻擊，被判斷為威脅日本存亡、並存在國民生命、自由及追求幸福權利從根本上被顛覆的明顯危險時，日本可行使集體自衛權使用武力。此制度源於2015年安保法相關規定。

會議中，加入立憲民主黨黨團運作的無黨派參議員廣田一，要求高市撤回此前答辯，並批評該發言超出政府事前準備的「答辯要點」範疇，屬於臨場發揮。高市回應稱，政府立場始終一致，不會撤回。

高市早苗先前於11月在國會表示，「台灣有事」伴隨武力使用的情況，可能構成存亡危機事態。言論引發中日外交緊張。日本政府強調，台海和平穩定對區域至關重要，盼透過對話和平解決問題。

