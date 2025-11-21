高市早苗重申：對台「存亡危機事態」立場不變 仍盼與大陸「戰略互惠」

日本首相高市早苗表示，對日本「存亡危機事態」的說法，日本政府態度一貫。同時，日本也還是希望，能與中國大陸，建立戰略互惠關係。

日本首相高市早苗，今（21）日在國會答詢時表示，之前關於她所說，台灣有事可能構成日本「存亡危機事態」的說法，日本政府的立場是一貫的。至於怎樣的事態屬於「存亡危機事態」，日本政府會結合實際發生的事態，根據個別具體情況，綜整全部情報後，進行實際判斷。

此外，高市也對降到冰點的中日關係表示，儘管目前中日關係緊張，但是她對於推進「日中戰略互惠關係」的想法，並未改變。

根據日本共同社報導，高市早苗今日在日本首相官邸，接受媒體採訪時，提到先前她與大陸國家主席習近平，在會談時確認將「全面推進日中戰略互惠關係」的想法。她強調，儘管目前中日關係不佳，但是這樣的想法，沒有任何變化。