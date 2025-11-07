高市早苗重磅表態！台海衝突擬動用自衛權

▲日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢，明確表態中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會，針對中國入侵台灣的「台灣有事」，明確表態若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」，啟動集體自衛權。

據《朝日新聞》、《東京新聞》等日媒報導，高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢，立憲民主黨眾議員、前外交大臣岡田克也問及，日本如何應對中國在台海製造的緊急狀況。高市早苗回應，「若中國使用軍艦並伴隨武力行使，我認為這可能構成存立危機事態。」

她也特別提到，「台灣的緊急狀態如今已發展到十分嚴峻的階段。我們必須做好最壞的打算。」

高市進一步強調，日本政府將根據實際發生事態的具體情況，綜合所有情報進行判斷，「一旦武力攻擊發生，這極有可能認定為存立危機事態」。她也舉例，若中國使用民用船隻進行海上封鎖，就並非危及國家生存的局面。

據日本安全保障法規定，即使日本本土並未遭到直接攻擊，但當與日本關係密切的其他國家受到攻擊，政府可認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權進行武力反擊。

高市早苗此番言論，相當於承認中國對台灣發動軍事行動時，視情況嚴重程度，日本可能動用武力介入台海衝突。《朝日新聞》指出，雖然高市早苗在就任首相之前就持有這一立場，但她作為現任首相的表態，擴大了日本對中國行使集體自衛權的可能性，引發了人們對未來日中關係可能產生的影響的擔憂。

