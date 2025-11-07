高市早苗重磅表態：台灣有事可能構成日本「存亡危機」 日方能行使集體自衛權

即時中心／徐子為報導

日本首相高市早苗今（7）天在眾議院備詢時回應，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。







「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本於2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本未直接被攻擊，但只要與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，就構成日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件。

日本媒體《朝日新聞》報導，立憲民主黨前外相岡田克也於今天眾院預算委員會質詢時，詢問「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

對此，高市答詢時鬆口表態，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

高市接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

高市的答詢意味著，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，在某些狀況下，日方可能會認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能採取武力行動。

高市表示，「如果台灣有事進入嚴峻局面，必須假設最壞的情況」。







