高市早苗閃電解散眾院！到投票僅16天創最短紀錄 選務大喊吃不消

日本首相高市早苗將提前解散眾議院改選，引發選務單位高度緊張，日媒披露，目前眾院選舉時程可能為「27日公告、2月8日投開票」，從解散到投票僅短短16天，恐創下戰後最短選戰紀錄，讓選務單位大喊吃不消。

日本首相高市早苗。（圖／路透社）

《每日新聞》報導，其中神奈川縣秦野市正面臨雙重壓力，該市市長選舉將於18日公告、25日投開票，與眾院選舉時程高度重疊。秦野市選管會相關人士坦言，「如果眾院選同步進行，投票立會人的人手真的很難找」，「準備期短到這種程度，過去從來沒有遇過。」

選務人員的工作負荷也急遽攀升，一名人員無奈表示，「忙碌程度前所未見，連續假日都得上班，體力其實已經到極限了，但還是只能咬牙撐過去。」

川崎市方面，去年10月才剛完成市長選舉，目前仍在進行選後紀錄整理作業，如今又得同步因應眾院選，川崎市選務單位指出，若等到選舉日程正式公布後才開始準備，恐怕連選舉海報欄位、投票通知單的印製都來不及，因此已提前啟動作業。

對於部分選民恐無法及時收到投票通知單，選務人員說明，「即使沒有投票通知，只要完成本人身分確認，仍然可以投票。」工作人員表示，將透過社群媒體等方式加強宣導，避免影響民眾投票權益。

