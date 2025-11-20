高市早苗陷中國認知戰！學者籲日本4招反擊
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出一系列反制措施，至今雙方僵局仍未見緩和跡象。對此，有學者認為中國正在實施「指鹿為馬」的認知作戰，但若日本能巧妙反擊，將加速全世界與中國疏遠，並建議日本可採取4項措施。
日媒《President Online》今（20）日刊出東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）的投書文章，納吉引用了中國秦代「指鹿為馬」的典故，指出北京現在將高市早苗作為定調為軍國主義復辟，可說是現代版的指鹿為馬，扭曲高市早苗的立場，並將問題上升到牽涉歷史的軍國主義，離間日本與其他國家的關係，並藉此獲取中國國內民眾的支持，轉移中國百姓對於經濟不滿的注意力。
納吉建議日本方面應該採取4大策略反擊：
1.建立數位事實查核體制。與台灣、韓國合作，針對虛假資訊立即進行反駁，利用AI技術來識破有組織釋放假消息的資訊戰，並在數小時內迅速透過Line和X等社群平台傳播事實。
2.建立經濟相互支援體制。深化日本、澳洲、印度之間的供應鏈合作，如果其中任何一國成為中國的制裁目標，其他國家應提供替代市場支援，將中國的「制裁」轉化為擴大商機的機會。
3.智庫合作的資訊發布。不僅是政府，也要讓民間參與，包括戰略與國際研究中心（CSIS）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）、日本國際問題研究所等各國智庫應攜手合作，製作涵括多國語言且易於理解的內容，透過民間與學術的力量，共同對外發聲。
4.擴大亞洲區域的人員交流。將國際交流基金的預算增加三倍，每年邀請1萬名東南亞年輕人走訪日本，讓他們回國後講述「我所看到的真實日本」，藉由親身經驗作為最強大的認知作戰應對之策。
納吉最後更以「掩耳盜鈴」批評中國，指出北京以為將高市早苗貼上軍國主義的標籤，就能讓他們掩蓋中國軍事擴張、打壓人權的事實。納吉強調高市早苗的政治生命應由日本國民決定，但是納吉警告日本絕不能按照中國的意願，換上一個軟弱的首相，否則恐會引來更為猛烈的壓力。
