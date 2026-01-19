高市早苗隆冬中的政治豪賭

日本首相高市早苗14日表示，將在23日國會開議時解散眾議院，取得民意的重新授權，突破少數執政僵局，穩定內閣以利長期執政的政策布局。善於媒體操作的高市首相自去年10月21日上任後，持續維持內閣的高民調，但開年後內閣支持率出現下滑，NHK最新調查為62％，較前次調查下滑2％，不支持率為21％，走揚2％。

高市人氣雖旺，惟考量國會會期在即，在朝野攻防下，內閣將面臨嚴厲的檢驗，內閣支持率恐急轉直下，高市試圖打鐵趁熱，利用高民調奪回眾議院「穩定過半」所需的244席，甚至直取「絕對穩定過半」的261席，主導國會議事，順利通過「早苗經濟學」及修訂「安保三文件」擴大防衛預算的相關配套稅制及防衛法制修正。

內閣的高民意支持為高市執意解散眾議院的底氣，但卻難言選戰萬無一失。高市計畫23日解散眾議院，2月8日舉行投票，從解散到改選僅16天，創下戰後新憲法實施後的紀錄，高市迅雷不及掩耳的眾院選舉急行軍不欲給在野勢力合縱連橫的時間，但亦壓縮自民黨與共同執政的日本維新會磨合共同選舉的空間。

高市的本命區與日本維新會大本營皆位於關西，雙方在小選舉區的提名僵持不下，恐出現網內互打的尷尬局面。對自民黨的選舉操作，日本維新會難以替補公明黨，扮演挹注關鍵組織票源的選舉合作夥伴，平添選戰變數。

彭博認為，高市解散眾院的政治豪賭風險不小。在自民黨總裁選舉中將高市推上大位的麻生太郎對高市解散眾議院之議不置可否。英國《金融時報》分析指出，自民黨候選人的得票數可能減少。若高市如期解散眾議院將是1990年以來，時隔36年的「真冬的眾議院選舉」，這在日本政治中並不多見，原因除考量年度預算審議時程外，隆冬的天候不利競選活動與投票。高市要殺出朝小野大的政治重圍，天時、地利、人和缺一不可。

最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥備戰眾議院大選，將此役定位為「邁出政界重組第一步之戰」。公明黨黨魁齊藤鐵夫指出，在政治右傾化顯現的形勢下，集結中道勢力十分重要。兩人志同道合，為免在小選舉區中在野選票分散，兩黨將共組「中道改革聯合」，訴求「新型社會保障模式」及務實的外交、安保政策和憲改，與高市向資方傾斜的「早苗經濟學」及重建軍武的極右派主張分庭抗禮。

「中道改革聯合」招手國民民主黨，但黨魁玉木雄一拒絕在野共鬥，想延續去年夏天大幅增加參議院席次的氣勢，此次一舉成為抗衡自民黨的大黨，盤算在選後的組閣中待價而沽。然而，眾議院選制異於參議院，在野勢力各自為政徒增「死票」，自民黨將以逸代勞坐收漁利，降低政黨輪替的或然率。

面對高物價及薪資停滯雙重打擊的日本國民望治心切，高市重燃選民對強人政治的期待，欲藉高民調解散眾議院，打破少數執政，重拾政局的主導權，再造長期內閣，但高市的政治魅力遠不及小泉純一郎及安倍晉三兩位首相，能否遂其所願，關鍵在於兌現「早苗經濟學」的支票，不負高民調背後對高物價對策的殷切期待。

高揚「抗中」旗幟調動民族主義無異飲鴆止渴。罕見「真冬的眾議院選舉」不僅是「在右傾政治中暴走」亦或是「在重振經濟中徐行」的政治抉擇，更是牽動日中關係良窳及日本周邊穩定與否的關鍵。國人雖是看官，但卻因高市的「台灣有事」說而置身其中。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）