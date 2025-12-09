高市早苗震後「做1事」超圈粉！她讚：很難讓人不愛

政治中心／王靖慈報導

日本青森縣昨（8）日深夜發生規模 7.5 強震，雖然海嘯警報已解除，但當地仍傳出路面塌陷、建物受損等災情。對此，桃園市議員黃瓊慧今（9）日發文，大讚高市早苗在地震後的高效應對。黃瓊慧還特別稱讚高市早苗「不作秀、不多話」，讓她表示：「冷靜沉著勇敢的領袖魅力，真的很難讓人不愛她」，給予高評價。









黃瓊慧也不斷在貼文留言區更新日本地震災情近況。（圖／翻攝自「qn_taiwan」Threads）



桃園市議員黃瓊慧今（9）日於Threads上發文，文中對於高市早苗高效的危機處理能力給予高度讚揚。她認為高市早苗高在地震發生不到半小時內即召開記者會的處理方式「快狠準」，不僅迅速掌握相關資訊並告知日本民眾，還果斷佈達了撤離命令。黃瓊慧稱讚高市早苗「不作秀、不多話」，講完後立即前往危機管理中心坐鎮，有效穩定民心，她甚至表示：「冷靜沉著勇敢的領袖魅力，真的很難讓人不愛她」，直至現在黃瓊慧也於貼文留言區不斷更新地震的近況。





網友紛紛於留言區為日本祈福。圖／翻攝「qn_taiwan」Threads）







許多網友看到貼文也表示讚同，並留言：「幸好日本人民選對首相，她真的很勤奮，不眠不休，希望這次災難日本人能平安度過，天佑日本」、「她的表情真的是從床上跳起來那種的，想辦法穩定自己」、「這才是任何地方首長、最高層級官員、元首，該有的魄力！該怎麼樣就怎麼樣！撤離命令下達就是馬上撤離，沒有還在那邊543的！」，甚至有網友大嘆：「好幸運在自己的年代看到如此優秀的領袖」，黃瓊慧也為此留言送上讚。





原文出處：高市早苗震後半小時「快狠準指揮」超圈粉！她秒告白：很難讓人不愛

