高市早苗震後30分鐘「做1事」超圈粉！黃瓊慧讚：很難讓人不愛

桃園市議員黃瓊慧盛讚高市早苗面對日本震災的應變能力。資料照。路透社



日本青森縣昨（12/8）日深夜發生規模7.5強震，最大震度達6強，北海道與東北沿岸一度發布海嘯警報，雖在稍後陸續解除，但當地仍傳出路面塌陷、建物毀損等災情。日本政府深夜緊急啟動「官邸對策室」，並由新任首相高市早苗坐鎮指揮，迅速掌握災害資訊，要求相關單位立即發布避難訊息，全面統整受困與傷者狀況。

桃園市議員黃瓊慧今（12/9）日在臉書發文，盛讚高市早苗在強震後展現的危機領導力。她指出，高市能在震後短時間公開向國民說明情況、布達撤離命令並即刻前往危機管理中心坐鎮，「不作秀、不多話」，展現冷靜沉著勇敢的態度，「領袖魅力真的很難讓人不愛她」。

日本此次地震深度約50公里，搖晃強度跨越北海道、青森、岩手等地區，日本氣象廳在震後第一時間發布海嘯警報，並提醒沿岸居民迅速撤離至高處。高市早苗在震後約半小時便召開記者會，強調政府已啟動應變機制，並呼籲民眾在警報解除前務必留在安全地點，同時要求各部門立即掌握災情、強化救援與避難指引。

高市也透過X再次提醒民眾遵守避難資訊、保持警戒，並持續更新政府最新掌握狀況，「所有可能受到波及的地區皆需保持高度警覺」，展現日本中央政府迅速整合資訊與應變的能力。

