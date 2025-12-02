高市早苗霸氣1句奪流行語大賞！深夜PO文認了：有些害羞…

國際中心／周希雯報導

日本首相高市早苗上任1個多月，憑藉堅定挺台立場及各種發言，在國內支持度不斷飆升，連帶一言一行也成為焦點。近期日本公布流行語年度大賞，由高市早苗鏗鏘有力的1句「工作x5」直接拿下，成為繼2009年民主黨首相鳩山由紀夫的「政權輪替」後，再由現任首相獲得大賞。對此，高市早苗昨（1日）有感而發寫下長文，堅定表示要消除眾人對「女性領導者的歧視」，短短不到1天已衝破400萬人次觀看。

日本年末盛事「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」1日公布前10名流行語，其中高市早苗「工作、工作、工作、工作再工作」獲選為日本流行語年度大賞。這句話源自她10月4日當選自民黨總裁後的致詞中，當時她表示，為了要讓國家重新振作，將會像拉車的馬一樣努力工作，「我自己也會放棄兼顧工作和生活平衡，工作、工作、工作、工作再工作。」雖然這句話距離評選時間才不到一個月，但短時間內在社群引發驚人討論，因此以黑馬之姿一舉奪下年度大賞。

廣告 廣告

高市早苗「霸氣宣言」奪流行語大賞！深夜PO文揭「背後含義」認了：有些害羞

高市早苗一句「工作、工作、工作、工作再工作」獲選為日本流行語年度大賞。（圖／翻攝「@takaichi_sanae」X）

對此，高市早苗昨（1）深夜在X平台寫下心聲，坦言對自己獲選流行語大賞感到意外，雖然心裡帶著一點害羞與不好意思，但還是出席了頒獎典禮，「『工作、工作、工作…』這句話，絕非在美化或鼓勵長時間工作，而是我在成為總裁、也就是立志成為『國家的經營者』之時，希望像眾多企業領袖那樣，為了守護員工與合作夥伴、為了對社會有所貢獻，即使犧牲睡眠也要努力工作——我想表達的是這份為國民盡力工作的決心。」

除了流行語外，對於「女性首相」也被列為本次的受賞對象，高市早苗堅定表示，從來不是以「成為第一位女性首相」為目標而工作，「但如果透過這次突破所謂的『玻璃天花板』，能讓某些人感到受到了鼓舞，我會感到非常開心，也非常榮幸。」話鋒一轉，她也指出，據說在「玻璃天花板」之外還存在「玻璃懸崖」，也就是當組織遭遇危機，女性往往更容易被推上領導位置，然而一旦真的失敗了，就會被用來當成「所以女性不適合當領導者」的偏見證據，「為了讓這種說法從日本消失，我將會為日本的現在與未來全力投入工作，並交出實際成果。」

高市早苗「霸氣宣言」奪流行語大賞！深夜PO文揭「背後含義」認了：有些害羞

高市早苗表示，她將交出實際成果，消除日本對於女性領導人的質疑。（圖／翻攝「@takaichi_sanae」X）

高市早苗一番鏗鏘有力的發言，短短不到1天就衝破400萬人次觀看，也湧入不少日本網友大讚，「這句話很容易被誤解，但背後蘊含著肩負國家重任的決心。她談到『玻璃天花板』和『玻璃懸崖』的部分也十分坦誠，她如此直言不諱地談論女性領導者面臨的困境，令人印象深刻」、「請好好照顧自己，勇往直前，即使要打破常規也在所不惜」、「這句話讓我深受鼓舞，我從小就笨手笨腳，解決辦法就是比別人做得更多」。









原文出處：高市早苗「霸氣宣言」奪流行語大賞！深夜PO文揭「背後含義」認了：有些害羞

更多民視新聞報導

中國記者想套他話：台灣屬於中國！日本外相1招KO片段瘋傳

李多慧突急尋2台妹！國外街頭「全中文發聲」：我記得你們的臉

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

