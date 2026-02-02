高市早苗靠改選突破執政困局 林濁水感嘆：台灣朝小野大仍無解

前民進黨立委林濁水。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 日本政壇出現關鍵轉折。《朝日新聞》周日（1）公布最新民調指出，解散改選後，自民黨單獨席次有望大幅超過過半所需的 233 席，若再加上日本維新會，執政聯盟整體席次可望突破 300 席，甚至可能達 310 席，一舉跨越修憲所需的多數門檻，徹底擺脫少數執政困境。

對此，前立委林濁水今（2）日在臉書發文表示，「恭喜高市早苗，恭喜日本。」他指出，這樣的政治局勢發展，讓人聯想到過去小泉與安倍時期的改革經驗。

林濁水分析，小泉與安倍同樣透過改選，成功鋪陳施展改革抱負的政治條件，但與當前高市早苗的情況略有不同。他指出，高市早苗此次所擺脫的是來自在野黨的制肘；反觀當年的小泉純一郎與安倍晉三，真正突破的，反而是自民黨內部保守勢力的牽制。

談及台灣政局，林濁水則直言「台灣不幸」。他認為，若台灣民意基金會董事長游盈隆順利過關（中選會主委任命）、民眾黨在黃國昌下台後由新 7 人上任，乃至「柯先知」退位之後，理論上都應是值得慶幸、改善對立氣氛的契機。

然而，林濁水卻指出，受限於欠缺必要制衡機制的憲政體制，台灣「朝小野大」的基本結構依然無解，政治對立的結構性困境，並未因人事更替而真正鬆動。

