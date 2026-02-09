高市早苗領自民黨大勝 何欣純：台中需要敢做決定扛責的市長 3

日本第51屆眾議院選舉8日公布結果，由總理高市早苗領導的自由民主黨取得壓倒性勝利，直接單獨拿下3分之2席次，更比原來席次增加，共拿下316席，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。台中市長參選人、立委何欣純表示，高市早苗靠「敢做決定、敢扛責任」，帶領自民黨再次贏回過半席次，而台中也需要這樣的市長領導。

何欣純說，隔海看見高市早苗奔走全日本，帶領自民黨贏回多數，她心中有所感觸。她認為，「敢做正確決定，敢扛成敗責任」是高市能夠贏得人民信任，帶領自民黨再次贏回過半席次的原因。

何欣純表示，從政20多年來，非常清楚市民需要，以及急於改變的期盼。她認真勤跑基層，用專業參與公共事務，同時她也堅持政府推動政策要有溫度，並且不失效率和紀律。

何欣純強調，台中正站在轉型提升的關鍵時刻，不論交通建設、產業升級、環境品質、社會安全，每一題都需要「敢做決定、敢扛責任」的市長來領導。

據悉，總統賴清德今年已赴台中4次，不僅頻頻與何欣純同台發放春聯，也進行民進黨的黨公職人員座談。外界普遍認為，民進黨這次將重心放在中台灣，盼能拿下台中。對此，何欣純解釋，中台灣對賴清德總統來講是重中之重，總統關心台中選情，也包括彰化、南投、苗栗，「台灣隊」與「台中隊」已在整合，她有信心拿下台中、贏回台中。

