高市早苗領自民黨大勝 郭國文指她確立超強格局、陳冠廷籲台把握地緣戰略機遇

照片來源：「首相官邸」網站／内閣官房内閣広報室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

日本昨日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，普遍認為高市早苗的大勝對美國是正面消息；立委郭國文今（9）日分析，「自民黨超強格局確立，迎接日本令和維新！」郭國文指出，日本眾議院大選開票至深夜，最終結果自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得過半，執政聯盟突破310席修憲門檻，是有史以來破紀錄的勝選，自民黨一強已不足以形容，而是超強。

郭國文表示，在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達30年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎亦在岩手第3選區落選，選前質疑「台灣有事、日本有事」的岡田克也亦落馬。他認為，在野陣營合併策略的方向錯誤，更反映出日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文說，日本選民用選票做出的清楚選擇，親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。他從政治結構來看，指出這場勝選也讓高市站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第3位具備長期執政條件的首相。

照片來源：「首相官邸」網站／内閣官房内閣広報室

郭國文表示，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。這場勝利，意味著高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。

此外，立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。

陳冠廷進一步表示，高市內閣選擇與主張修憲及強化國防的日本維新會結盟，取代過去傾向和平主義路線的公明黨，執政聯盟結構性轉變意味著日本未來的安保決策將更具效率與執行力。他認為，自民黨取得穩定多數，將使高市內閣在推動國防預算提升至GDP2%、部署長程反擊能力、強化西南諸島防衛等政策上，獲得更充分的政治授權，「這對台灣周邊的安全環境而言，是正面且具建設性的發展」。

在經濟安保面向，陳冠廷強調，台日半導體供應鏈合作的戰略重要性，台積電在熊本升級量產3奈米先進製程，顯示台日雙方正將半導體合作從單純的商業投資，提升為國家安全層級的戰略布局。他認為，「台灣的半導體實力與日本的產業韌性相互結合，形成的經濟安全網路，是雙方在面對地緣風險時最重要的共同資產」。

立委吳思瑤今日則指出，同一天亞洲發生兩件大事，日本自民黨改寫歷史，挺台抗中路線獲得壓倒性勝利，以及來自北京的消息指出，中共大剌剌預告，將強勢介入台灣九合一大選。她認為北京不演了，國共論壇剛結束，「對台工作會議」就上場，正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」。

「親中賣台有票嗎？看看日本就知道！」吳思瑤示警，國民黨自甘墮落迎合中國介入台灣選舉，配合中國抵制台美軍購，這不是賣台，什麼是賣台？

照片來源：「首相官邸」網站／内閣官房内閣広報室

