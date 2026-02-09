高市早苗領自民黨大獲全勝 學者：日中將轉冷對抗 台日美合作可望升溫

日本8日舉行眾議院大選結果出爐，在465總席次中，由高市早苗帶領的自民黨拿下316席，超過總席次2/3、310席，這是戰後以來，單一政黨取得的最多議席。國策院今日(9日)舉辦座談會分析日本大選後態勢，學者分析日中關係未來將進入「冷對抗」，同時在親美與強化安全策略下，台日美戰略互動備受關注。

日本眾議院8日進行改選投票，在首相高市早苗領軍下，自由民主黨大獲全勝，眾議院總數465席中自民黨單獨囊括316席，突破國會過半門檻，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席，甚至跨越推動修憲的門檻。國策院今日舉辦座談會，分析日本大選過後，台日關係、日中互動及台日美戰略布局等議題。

國策研究院院長田弘茂表示，這次日本眾議院選舉前造勢熱度，可以看出多數選民已決定投票意向，並且日本以內閣制為主，缺少全國性總統選舉的情況下，本次選舉的政治氛圍相當少見，顯示選民高度關注這次選舉的政治走向。

國策研究院顧問董立文指出，從整體國際政治架構來看，選擇戰略平衡、模糊的中間路線已難以存活，唯有立場清晰、戰略明確的政策方向，才能符合選民與國際環境需求。他認為，日本經過這次大選後，未來將走向「國家強大、親美抗中、合台合作」的路線，他說：『(原音)那高市早苗大選打勝，於是未來日本會走一條國家強大，親美抗中合台的路線，沒有回頭路了。過去日本主張的是正常國家化，不是國家正常化，高市早苗主張是國家強大化，並引以為傲。所以我覺得已經走出日本政治過去的框框。』

日中關係上，董立文認為，中方過去曾透過輿論與外交操作，試圖在國際與日本國內「孤立」高市政府，但策略顯然未奏效。他表示，未來日中關係「向上友好封頂、向下墜落沒有下限」，雖不至於爆發戰爭，但將走向長期「冷對抗」。

政大東亞所教授范世平表示，從高市早苗的政策路線凸顯「國家防衛」，台日之間在國防、親美與安全議題上有共同的價值目標。他表示，未來在國會過半後，日本是否推動「日本版台灣關係法」，讓台日在安全合作進一步提升，是後續觀察的重要指標。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，日本擺脫長期通縮，開始走向通膨，但物價連續上升，成為選民最直接關切議題。高市現階段需要優先處理民生議題，包括減稅、投資與外籍人口管理等政策。另外，日本對中投資持續下降，在美國對等關稅後，台日對美投資與出口比重提升，供應鏈與國際經貿布局都將全面調整。(編輯：陳士廉)

