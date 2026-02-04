高市早苗領軍國會有望過半 中日關係只能「低檔盤旋」

日本國會改選，執政自民黨與友黨「日本維新會」氣勢如虹，北京方面恐怕會「望高市而興嘆」。

日本8日將舉行眾議院選舉，依照目前態勢看來，首相高市早苗氣勢如虹，很可能會帶領自民黨單獨過半。有分析家指出，自民黨一旦單獨過半，代表高市早苗獲得選民肯定，對中國大陸的強硬政策將會延續，中日關係將持續在低點盤旋。（葉柏毅報導）

儘管大陸各種講述國際現勢的不同性質媒體，異口同聲地唱衰高市早苗，然而這畢竟是日本國內選舉，目前高市早苗聲勢越來越高，自民黨越來越有可能過半，是多數分析家預測的結果，這並不以北京的意志為轉移。

廣告 廣告

據朝日新聞最新民調，自民黨不但可望在眾議院465席中，單獨大幅過半，而且與日本維新會共組的執政聯盟，還可望突破310席，達到提出修憲動議所需的三分之二席次門檻。反觀公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」，選情低迷，總席次恐怕比兩黨先前各選各的，還要再少上至少80多席。

有分析指出，日本現任與前任官員，與政治分析家都認為，高市這次選舉，如果贏得巨大勝利，將向北京傳遞一個訊號，也就是中國大陸對她舖天蓋地的攻擊，並無法對高市早苗的政治地位，造成損害；而中方也可能要重新思考，如何對高市內閣施加壓力。可以確定的是：一旦高市站穩腳步，中日之間的低迷關係，只能「低檔盤旋」，無法更好。