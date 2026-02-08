即時中心／顏一軒報導

日本眾議院今（8）日進行改選，根據《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，日相高市早苗（Takaichi Sanae）所屬的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），以及日本維新會（Japan Innovation Party）共組的執政聯盟已取得274席，確定過半。對此，國民黨前主席朱立倫稍早也表達祝賀，並對朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷的敬意。





朱立倫稍早透過臉書（Facebook）發文表示，「自民黨自早年即與前總統蔣經國建立深厚情誼，雙方關係源遠流長。過去四年，在我們任期內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，逐步建立起新生代之間長期、制度化的對話機制，並已累積相當豐碩的成果」。

他強調，國民黨一向堅持「親美、友日、和中」的外交政策，並以「對話與國防」（Defense and Dialogue）的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎；作為區域內最具執政經驗的政黨之一，他們與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。

最後，朱立倫再次恭喜自民黨，並期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。







原文出處：快新聞／高市早苗領軍執政聯盟過半勝選 朱立倫發文祝賀：盼深化多面向交流合作

